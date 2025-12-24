2026 yılı değerli kağıt ücretleri yüzde 19 arttı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve noter evraklarına ilişkin bedeller güncellendi. Kimlik kartı çıkarma ücreti / Kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu 2026? İşte detaylar.

1 /3 Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşları yakından ilgilendiren 2026 yılı değerli kâğıt bedelleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 /3 2026 yılı değerli kağıtlar tam fiyat listesi Resmi Gazete tebliğine ekli tam liste uyarınca 2026 yılı satış bedelleri aşağıdadır: Noter Kağıdı - 149,00 TL Beyanname - 149,00 TL Protesto, Vekaletname, Resen Senet - 298,00 TL Pasaportlar - 1.351,00 TL İkamet izni - 964,00 TL Aile Cüzdanları - 1.202,00 TL Sürücü Belgeleri -1.690,00 TL Sürücü Çalışma Belgeleri (Karneleri) - 1.690,00 TL Motorlu Araç Tescil Belgesi - 1.511,00 TL İş Makinesi Tescil Belgesi - 1.261,00 TL Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı) - 95,00 TL Mavi Kart - 220,00 TL Yabancı Çalışma İzni Belgesi - 964,00 TL Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi - 964,00 TL



