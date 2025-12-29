TOKİ Adıyaman kurası, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Adıyaman TOKİ kurası ile belirlenen konutlar için gözler, TOKİ konut kura sonuçları isim listesi açıklamalarına çevrilirken, kura sürecini anlık takip etmek isteyenler kura çekilişi TOKİ YouTube canlı izle seçeneği üzerinden yayınları izliyor. TOKİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin ardından, asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı isim listeleri belli oluyor. İşte TOKİ Adıyaman 500 bin sosyal konut kura sonuçları isim liste ile TOKİ Youtube canlı izle sorgulama ekranı.
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adıyaman için kura çekilişi büyük heyecan yaratıyor. TOKİ Adıyaman kurası, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek ve kura çekilişi TOKİ Youtube resmi kanalından canlı olarak izlenebilecek. Adıyaman'da toplam 6 bin 620 konutun hak sahipleri bu çekilişle belirlenecek. TOKİ konut kura sonuçları isim listesi, çekilişin ardından hemen e-Devlet üzerinden veya TOKİ resmi sitesinden sorgulanabilecek; asil ve yedek hak sahipleri burada ilan edilecek. Peki TOKİ Adıyaman 500 bin sosyal konut kurası nasıl ve nereden izlenecek?
ADIYAMAN TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman'da çekileceğini belirtti.
İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başlayacak.
ADIYAMAN TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Adıyaman merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde TOKİ 500 bin sosyal konut projesi inşa edilecek.
Adıyaman TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Adıyaman'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Adıyaman'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Adıyaman'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
Toplam 6 bin 620 konutun hayata geçirileceği Adıyaman’da, 500 bin sosyal konut başvuruları arasından kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılan isimler belli oldu.
TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek?
İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.