Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Diyarbakır'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Olumsuz hava koşulları Diyarbakır’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve don tehlikesi nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Diyarbakır Valiliği okulları tatil etti mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.