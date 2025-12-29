Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Diyarbakır'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Diyarbakır’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, eğitim-öğretim sürecini yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından gözler Diyarbakır Valiliği’nden gelecek açıklamaya çevrildi. Öğrenci ve veliler, 30 Aralık Salı günü Diyarbakır’da okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.
Olumsuz hava koşulları Diyarbakır’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve don tehlikesi nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Diyarbakır Valiliği okulları tatil etti mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
Meteoroloji uyarmıştı, Kar alarmı sonrası valiliklerden peş peşe tatil kararları geldi. İşte 30 Aralık Salı günü eğitime ara verilen il ve ilçeler…
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Kulp Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 30 Aralık 2025 Salı günü, il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.