TOKİ SON DAKİKA HABERLERİ: TOKİ İstanbul kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek? TOKİ 500 bin konut İstanbul kura çekimi tarih...

TOKİ’nin 81 ilde hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci resmen başlıyor. Başvurularını tamamlayan yüz binlerce vatandaşın gözü İstanbul için açıklanacak kura takvimine çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kritik aşamaya girildi. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında İstanbul’da ev sahibi olacak hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi için geri sayım başladı. İşte İstanbul TOKİ kura tarihiyle ilgili son bilgiler…
TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutluk projede ilk kura çekiminin depremden etkilenen Adıyaman için yapılacağını duyurdu. Bakan Kurum, afet bölgesine özel ek kontenjan ayrıldığını belirterek, evi ağır hasar gören ya da hiç konutu bulunmayan dar gelirli vatandaşların ev sahibi yapılmasının amaçlandığını ifade etti.
TOKİ İstanbul kurası tarihi henüz açıklanmadı.
BAŞVURULAR REKOR KIRDI: 8,8 MİLYON BAŞVURU YAPILDI
Proje kapsamında toplam 8 milyon 800 bin başvuru alındı. Yapılan incelemeler sonucunda şartları karşılayan geçerli başvuru sayısının yaklaşık 5 milyon 300 bin olduğu açıklandı. En yoğun başvurunun yapıldığı iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.
"EV SAHİBİ TÜRKİYE" KAMPANYASINDA UZUN VADE İMKÂNI
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yürütülen proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinatla satışa sunulacak. Vatandaşlara 240 aya kadar vade seçeneği tanınacak. Konutların, yatay mimari anlayışıyla ve geleneksel dokuya uygun şekilde 1+1 ve 2+1 olarak planlandığı belirtildi.
KONUT TİPLERİ VE METREKARE DAĞILIMI BELLİ OLDU
Toplam 500 bin konutun dağılımı şu şekilde açıklandı:
• 200 bin adet 80 metrekare 2+1,
• 150 bin adet 65 metrekare 2+1,
• 150 bin adet 55 metrekare 1+1 konut.
ÖZEL GRUPLAR İÇİN KONTENJAN AYRILDI
Projede şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için ayrı kontenjanlar belirlendi. Hak sahipliği oranları şu şekilde paylaşıldı:
• Yüzde 5 şehit aileleri ve gaziler,
• Yüzde 5 engelliler,
• Yüzde 20 emekliler,
• Yüzde 10 üç ve üzeri çocuklu aileler,
• Yüzde 20 18-30 yaş arası gençler,
• Yüzde 40 diğer başvuru sahipleri.