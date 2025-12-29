Elazığ’da okullar tatil mi? 30 Aralık Elazığ Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Elazığ'da kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte, okulların tatil edilmesine yönelik detaylar da merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kar yağışının ülkenin birçok ilinde etkili olacağı uyarısı sonrasında Elazığ'da da kar yağışı şiddetini arttırdı. Öğrencilerin akıllarındaki tek soru ise yarın okullar tatil mi? sorusu oldu. İşte Elazığ Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması.
Elazığ'da okullar tatil mi? Binlerce öğrenci ile velinin merak ettiği bu sorunun yanıtı belli oldu. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Elazığ'da eğitime iki gün ara verildiği açıklandı. Elazığ Valiliğinden yapılan tatil açıklaması haberimizin detaylarında.
ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Elazığ’da yolda kalan araçlar kurtarıldı
Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası Maden ilçesinde yolda kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı.
Elazığ’da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Bu çerçevede Maden ilçesi Kartaldere Grup yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi araç ve ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar ile araçlar, bulunduğu yerden kurtarıldı.