Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Elazığ’da okullar tatil mi? 30 Aralık Elazığ Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Elazığ’da okullar tatil mi? 30 Aralık Elazığ Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

18:4729/12/2025, پیر
G: 29/12/2025, پیر
Yeni Şafak
Sonraki haber
Elazığ’da okullar tatil mi? 30 Aralık Elazığ Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Resmi duyuru geldi
Elazığ’da okullar tatil mi? 30 Aralık Elazığ Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Resmi duyuru geldi

Elazığ'da kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte, okulların tatil edilmesine yönelik detaylar da merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kar yağışının ülkenin birçok ilinde etkili olacağı uyarısı sonrasında Elazığ'da da kar yağışı şiddetini arttırdı. Öğrencilerin akıllarındaki tek soru ise yarın okullar tatil mi? sorusu oldu. İşte Elazığ Valiliğinden son dakika kar tatili açıklaması.

Elazığ'da okullar tatil mi? Binlerce öğrenci ile velinin merak ettiği bu sorunun yanıtı belli oldu. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Elazığ'da eğitime iki gün ara verildiği açıklandı. Elazığ Valiliğinden yapılan tatil açıklaması haberimizin detaylarında.


ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ’da yoğun buzlanma ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildi.
Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre;
30.12.2025
Salı
günü yoğun buzlanma ve
31.12.2025 Çarşamba
günü yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 (iki) gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Elazığ’da yolda kalan araçlar kurtarıldı

Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrası Maden ilçesinde yolda kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Bu çerçevede Maden ilçesi Kartaldere Grup yolunda bazı araçlar yolda kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi araç ve ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar ile araçlar, bulunduğu yerden kurtarıldı.

#elazığ
#kar tatili
#okullar tatil
#elazığ valiliği
#30 aralık 2025
#meteoroloji genel müdürlüğü
#kar yağışı
#hava durumu
#resmi tatil duyurusu
#milli eğitim bakanlığı
#Elazığ'da okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ uyardı: Ankara’nın 9 ilçesinde su kesintisi uygulanacak