BİM 30 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete hangi ürünler geliyor?

08:4130/12/2025, Salı
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 30 Aralık 2025 tarihlerinde sucuk, kavurma, karışık kuruyemiş, cips, yüz bakım serum seti ve birçok üründe büyük indirimler BİM raflarında. İşte BİM 30 Aralık Salı aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler.

BİM marketlerinde yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 30 Aralık 2025 tarihlerinde geçerli olacak indirimli ürünler, özellikle gıda fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı ürün arayan tüketiciler, BİM’in yeni kataloğunu yakından inceliyor.

BİM AKTÜEL 30 ARALIK 2025 KATALOĞU


Mısır Cips Çeşitleri 33,50 TL

Patates Cipsi Çeşitleri 45 TL

Nohut Cipsi 55 g 45 TL

Tuzlu Yer Fıstığı 500 g 65 TL

Mısır Kavurgası 200 g 29,50 TL

İncecik Kabuklu Patates Cipsi 32,50 TL

Patlamış Mısır 2x75 g 34 TL

Makademya Fındığı 250 g 250 TL








#bim
#bim aktüel ürünler
#bim kataloğu
