Aksaray’da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Aksaray Valiliğinden kar tatili duyurusu

Meteoroloji'nin güncel hava durumu değerlendirmeleri sonrasında Aksaray'da soğuk ve kar yağışlı havanın beklendiği bildirildi. Hem öğrencilerin hem de velilerin yakından takip ettiği okulların tatil edilmesi durumuyla ilgili detaylar da valilik tarafından paylaşıldı. Peki Aksaray'da yarın okullar tatil mi? İşte resmi açıklama.