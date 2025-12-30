Aksaray’da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Aksaray Valiliğinden kar tatili duyurusu

Yeni Şafak
20:3330/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Aksaray'da yarın okullar tatil mi? sorusunu gündemine alan öğrenciler için valilikten resmi açıklama yapıldı. Kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkileyebileceği durumlarda valiliklerden kar tatili kararları alınabiliyor. Aksaray'da da beklenen yoğun kar yağışıyla birlikte, öğrencilerin merakla beklediği tatil ile ilgili detaylar da netleşti.

Meteoroloji'nin güncel hava durumu değerlendirmeleri sonrasında Aksaray'da soğuk ve kar yağışlı havanın beklendiği bildirildi. Hem öğrencilerin hem de velilerin yakından takip ettiği okulların tatil edilmesi durumuyla ilgili detaylar da valilik tarafından paylaşıldı. Peki Aksaray'da yarın okullar tatil mi? İşte resmi açıklama.


AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK ÇARŞAMBA

Aksaray’da soğuk hava ve beklenen kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrenciler, bu haberi heyecanla beklediğinizi biliyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle il Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Aksaray genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi.



