Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 88 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 88 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

18:1530/12/2025, Salı
AA
Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazırda bekletiliyor.
Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazırda bekletiliyor.

Elazığ’da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 88 köy yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmalarıyla ulaşım normale döndü.

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 88 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan ve yer yer devam eden kar nedeniyle ulaşıma kapanan merkezde 3, Arıcak'ta 1, Baskil'de 1, Maden'de 6, Karakoçan'da 40, Kovancılar'da 22, Palu'da 10 ve Sivrice'de 5 köy yolunun açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazırda bekletiliyor.


#Elazığ
#kar
#yol
#kapanma
