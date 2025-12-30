Elazığ'da kar nedeniyle kapanan 88 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan ve yer yer devam eden kar nedeniyle ulaşıma kapanan merkezde 3, Arıcak'ta 1, Baskil'de 1, Maden'de 6, Karakoçan'da 40, Kovancılar'da 22, Palu'da 10 ve Sivrice'de 5 köy yolunun açılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.