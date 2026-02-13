TOKİ geri ödemeleri başladı mı, ne zaman 2026? TOKİ başvuru para iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ kuralarında asil ve yedek listede yer bulamayan binlerce başvuru sahibi için kritik soru gündemde: Başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak? 32 ilde tamamlanan kura çekilişlerinin ardından iade sürecine geçilirken, 5 bin TL’lik bedelin hangi yöntemle ve ne kadar sürede hesaplara aktarılacağı araştırılıyor.

1 /4 Türkiye genelinde büyük ilgi gören Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, adı listede yer almayan binlerce kişi gözünü başvuru bedeli iadesine çevirdi. 32 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından “5000 TL ne zaman geri yatacak?” sorusu en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. İade sürecinin nasıl işleyeceği ve ödemelerin hangi banka üzerinden yapılacağı merak ediliyor.

2 /4 TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ NE ZAMAN YATAR? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir. Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri, emlak konut web sitesi ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor. EMLAK KONUT ÜCRET İADESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3 /4 E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.