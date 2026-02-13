Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sekiz şehirde OnlyFans operasyonu: 25 kişi belirlendi 300 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Sekiz şehirde OnlyFans operasyonu: 25 kişi belirlendi 300 milyon liralık mal varlığına el konuldu

09:1513/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
OnlyFans platformu üzerinden müstehcen içerik paylaştıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddia edilen 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
OnlyFans platformu üzerinden müstehcen içerik paylaştıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddia edilen 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye’de erişim engeli bulunan OnlyFans platformu üzerinden müstehcen içerik paylaştıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddia edilen 25 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 300 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

VPN ile erişim, sosyal medyadan yönlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ülkemizde yasaklı olan OnlyFans isimli platforma VPN aracılığıyla erişim sağlandığı tespit edildi.

Başsavcılığın basın açıklamasına göre, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşımlar yaparak kullanıcıları ücretli içeriklere yönlendirdiği, özel içeriklere OnlyFans veya Telegram benzeri kapalı kanallar üzerinden erişim sağlandığı belirlendi.

Suç gelirleri yatırım araçlarına aktarıldı

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin müstehcen içeriklerden elde ettikleri gelirleri taşınır ve taşınmaz mallara, araçlara, altın ve kripto varlıklara yatırdıkları; banka hesapları üzerinden vadeli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Savcılık, suçtan elde edilen gelirlerin yatırım araçları üzerinden aklandığına dair kuvvetli emareler bulunduğunu bildirdi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli (Gölcük) ve Samsun’da toplam 25 şüpheli ve 2 şirkete yönelik 13 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araç olmak üzere yaklaşık 300 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğu açıklandı.

Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.


#OnlyFans
#Adana
#Ankara
#Antalya
#Edremit
#Kocaeli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BALIKESİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ BALIKESİR 500 bin kura sonuçları açıklandı mı? İşte Balıkesir asil ve yedek liste