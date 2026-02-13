Yeni Şafak
Dolandırıcılara GSM hattı temin ettikleri iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

00:2013/02/2026, Cuma
AA
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda dolandırıcılara hat temin eden şüpheliler tespit edildi. Kimliği belirlenen 7 şüpheli eşzamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere GSM hattı temin ettiği iddia edilen 7 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak aradıkları vatandaşların banka hesaplarına para yatırmalarını sağlayan dolandırıcılara hat temin eden şüpheliler tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen 7 şüpheli, Çorum merkezli Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılara yaklaşık 800 farklı GSM hattı temin ettiği, bu hatlar aracılığıyla 48 ilde yapılan 160 dolandırıcılık olayında yaklaşık 139 milyon lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.



