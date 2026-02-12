Emekli çifti dolandırmışlardı: 3 şüpheli yakalandı

Telefonla aradıkları emekli çifte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 kişi, çeşitli bahanelerle para talebinde bulundu. Telefondaki şüpheliye inanan çift, Dağkent Mahallesi’ndeki evlerine gelen kişilere altın ve para olmak üzere 2 milyon 300 bin TL verdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çiftin ihbarı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin İstanbul’da olduğunu belirledi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, B.A. (16), O.C.Ç. (19) ve A.B.’yi (20) yakalayıp, Bolu’ya getirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.