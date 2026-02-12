Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı: Görele Belediye Başkanı 'çocuğa taciz' suçundan tutuklanmıştı

İçişleri Bakanlığı "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanan "Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."