'Cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanan Hasbi Dede'nin yerine geçici başkan görevlendirildi

'Cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanan Hasbi Dede'nin yerine geçici başkan görevlendirildi

23:4311/02/2026, Çarşamba
IHA
Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi
Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin, "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından en yaşlı meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi. Vekil belediye başkanı, Belediye Meclisi tarafından yapılacak seçimle belirlenecek.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, belediye meclisinde seçim yapılıncaya kadar en yaşlı meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici başkan olarak görevlendirildi.


Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında
"cinsel taciz"
suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Görele Kaymakamlığı tarafından belediye yönetimine geçici görevlendirme yapıldı.

Vekil belediye başkanı seçimle belirlenecek

Kaymakamlık tarafından yapılan görevlendirmede, Belediye Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan CHP’li Meclis Üyesi ve emekli tarih öğretmeni Hüseyin Çakıcı geçici belediye başkanı olarak belirlendi. Görele Belediye Meclisi’nde 7 CHP’li ve 4 AK Parti’li üye bulunuyor. Vekil belediye başkanının, Belediye Meclisi tarafından yapılacak seçimle belirlenmesi bekleniyor.


Öte yandan edinilen bilgilere göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) bir sonraki toplantısının gündemine, tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talebinin de eklendiği öğrenildi.



