Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun
CHP'li Görele Belediye Başkanı Dede ifadeye çağrıldı

CHP'li Görele Belediye Başkanı Dede ifadeye çağrıldı

00:419/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede
CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede

Giresun’un Görele ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden yapıldığı iddia edilen bir yazışmaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Giresun’un Görele ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkındaki soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, iddiaya göre sanal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Çağrı üzerine akşam saatlerinde ilçe adliyesine giden Başkan Dede’nin, ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



#CHP
#Giresun
#Görele Belediye Başkanı
#Hasbi Dede
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2026 PPK tarihi