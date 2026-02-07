Konya TOKİ çekilişi ne zaman 2026? 500 bin konut Konya TOKİ kura tarihi açıklandı mı, belli mi?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı Konya’ya taşınıyor. Türkiye genelinde il il devam eden çekiliş sürecinde, Konya’da inşa edilmesi planlanan 15 bin 200 konut için gözler açıklanacak kura takvimine çevrildi. Bakan Murat Kurum’un paylaştığı haftalık program sonrası başvuru sahipleri tarih duyurusunu bekliyor.
Konya’da TOKİ kura süreci için geri sayım başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilecek 15 bin 200 konutun hak sahipleri, açıklanacak takvim doğrultusunda belirlenecek. Haftalık çekiliş programının duyurulmasının ardından Konya’nın kura tarihi en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.
KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya inşa edilecek olan 15 bin 200 konut için kura çekimi henüz açıklanmadı.
Kura takvimi her hafta Pazar günleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanıyor. TOKİ Konya kura çekim tarihi netleştiğinde haberimiz güncellenecek.