GSB Görevde yükselme için 1.650 kadro açıldı: 2026 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) görevde yükselme sınavı başvuruları ne zaman, kimler girebilir? İşte tarihler ve şartlar

6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı duyurusu, kamu personeli tarafından yakından takip ediliyor. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan binlerce çalışanı ilgilendiren süreçte başvuru tarihleri, sınav illeri, kadro dağılımları ve puan şartları netleşti. Toplam 1.650 kadro için yapılacak atamalar, kariyer hedefi olan personel açısından kritik bir fırsat sunarken, yazılı ve sözlü sınav aşamalarıyla ilgili detaylar da adayların gündeminde yer alıyor.

Türkiye’de kamu personel sistemi içinde önemli bir yer tutan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin resmi duyuruyu paylaştı. Duyuru kapsamında bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde boş bulunan kadrolar için sınavla atama süreci başlatılacak. Toplam 1.650 personel, görevde yükselme ya da unvan değişikliği yoluyla yeni görevlerine atanacak.


Görevde yükselme için 1.074 kadro

Görevde yükselme sınavı kapsamında 1.074 kişilik kontenjan ayrıldı. Yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, yurt müdür yardımcısı, şef, antrenör, gençlik hizmetleri memuru, yurt yönetim memuru ve memur kadroları bu kapsamda yer aldı. En fazla kontenjanın, taşra teşkilatında görev alacak şef, yurt müdür yardımcısı ve yurt yönetim memuru pozisyonlarına ayrıldığı bildirildi.



Unvan değişikliğiyle 576 personel alınacak

Unvan değişikliği sınavı yoluyla ise 576 personelin atanması planlanıyor. Avukat, istatistikçi, biyolog, kimyager, mimar, mühendis, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, psikolog, tekniker ve teknisyen kadroları için sınav düzenlenecek. Bu grupta da en yüksek kontenjanın taşra teşkilatındaki bazı teknik ve sağlık ağırlıklı unvanlara ayrıldığı belirtildi.




Başvuru ve sınav takvimi netleşti

Sınav başvuruları 23 Şubat–9 Mart 2026 tarihleri arasında Bakanlığın elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar, şartlarını taşıdıkları kadrolardan yalnızca biri için başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınav başvuruları ayrıca Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.


GSB 2026 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ


GSB GÖREVDE YÜKSELME BAŞVUARU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yazılı ve sözlü sınav süreci

Yazılı sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun’da tek oturum şeklinde uygulanacak. Çoktan seçmeli 60 sorudan oluşacak sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması gerekecek. Yazılı sınavı geçen adaylar arasından, ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavda başarı barajı ise 70 puan olarak belirlendi. Atamalar, yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasına göre oluşturulacak başarı sıralaması esas alınarak yapılacak.

