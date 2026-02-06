Su krizi yaşayan Bursa'dan iyi haberler geliyor. Şehrin son zamanlarda yağış alması barajları doldurmaya başladı. Ocak ayında yüzde 4 olarak kayıtlara geçen baraj doluluk seviyesi Şubat ayı itibarıyla yüzde 20'leri gördü böylece Eylül ayından bu yana en yüksek oran kaydedildi.

Bursa’daki barajların doluluk oranı, 5 Şubat Perşembe günü yüzde 25,74 iken 6 Şubat Cuma itibarıyla yüzde 26,88’e yükseldi. Bursa barajlarındaki doluluk oranı bir günde yaklaşık yüzde 4,4 arttı. Uzmanlar, son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimelerinin barajlardaki doluluk artışında belirleyici olduğunu belirtirken, kış aylarının genel olarak kurak geçmesi nedeniyle yaşanan bu yükselişin bölgedeki su rezervleri açısından önemli bir rahatlama sağladığına dikkat çekti.