Özgün
Özgün Haberler
Bursa barajlarında son durum: Yağışlar işe yaradı! Doluluk oranı bir günde yüzde 4,4 arttı

Bursa baraj doluluk oranları

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 6 Şubat Cuma itibarıyla barajlardaki güncel doluluk oranlarını açıkladı. Bursa barajlarındaki doluluk oranı bir günde yaklaşık yüzde 4,4 arttı. Son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimeleri sayesinde barajlarda su seviyesi yüzde 26,88 olarak ölçüldü.

Su krizi yaşayan Bursa'dan iyi haberler geliyor. Şehrin son zamanlarda yağış alması barajları doldurmaya başladı. Ocak ayında yüzde 4 olarak kayıtlara geçen baraj doluluk seviyesi Şubat ayı itibarıyla yüzde 20'leri gördü böylece Eylül ayından bu yana en yüksek oran kaydedildi.

BURSA BARAJLARINDA SON DURUM

Bursa’daki barajların doluluk oranı, 5 Şubat Perşembe günü yüzde 25,74 iken 6 Şubat Cuma itibarıyla yüzde 26,88’e yükseldi. Bursa barajlarındaki doluluk oranı bir günde yaklaşık yüzde 4,4 arttı. Uzmanlar, son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar erimelerinin barajlardaki doluluk artışında belirleyici olduğunu belirtirken, kış aylarının genel olarak kurak geçmesi nedeniyle yaşanan bu yükselişin bölgedeki su rezervleri açısından önemli bir rahatlama sağladığına dikkat çekti.

BURSA 2025 GENEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ocak: Yüzde 24,54

Şubat: Yüzde 32,17

Mart: Yüzde 38,34

Nisan: Yüzde 48,62

Mayıs: Yüzde 55,84

Haziran: Yüzde 51,09

Temmuz: Yüzde 35,92

Ağustos: Yüzde 19,73

Eylül: Yüzde 7,07

Ekim: Yüzde 0,33

Kasım: Yüzde 0

Aralık: Yüzde 0

