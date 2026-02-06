Yeni Şafak
Bursaspor'da Tunahan Ergül ile yollar ayrıldı

17:126/02/2026, Cuma
IHA
Tunahan Ergül Iğdır FK'ya transfer oldu.
Tunahan Ergül Iğdır FK'ya transfer oldu.

Bursaspor, orta saha oyuncusu Tunahan Ergül ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Bursaspor’da Tunahan Ergül ile yollar ayrıldı. 2. Lig Kırmızı Grup’ta bu sezon 20 karşılaşmada forma giyen Ergül, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 maçta görev aldı. Toplam 23 resmi müsabakada Bursaspor formasını terleten genç oyuncu, 2 asistlik katkı sağladı.


Ayrılık, Bursaspor’un sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tunahan Ergül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tunahan Ergül’e kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.





