Fenerbahçe onu geleceği görüyordu: Amatör Lig'e transfer oldu

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli orta saha, Amatör Lig'e kadar düştü. Transferin son günlerinde gerçekleşen bu anlaşma sporseverlerin dikkatini çekti.
2014-15 sezonunda Fenerbahçe A Takım seviyesine kadar yükselme şansı bulan Uygar Mert Zeybek artık Amatör Lig'de boy gösterecek.
Sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen orta saha oyuncusu Uygar Mert Zeybek, Bölgesel Amatör Lig'e transfer oldu.
30 yaşındaki Zeybek, 1. Grup’ta mücadele eden ve ligde 9. sırada bulunan Dersimspor forması giyecek.
Uygar Mert, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla İstanbulspor, Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu, Afyonspor, Sarıyer ve son olarak 2. Lig ekibi Nazilli Spor'da oynadı.