ÖSYM AİS girişi!
ÖSYM şifresi nasıl alınır?
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) web sitesine gidin.
- "Şifremi Unuttum" bağlantısına tıklayın.
- T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girin.
- "Gönder" düğmesine tıklayın.
- ÖSYM tarafından size gönderilen şifrenizi kullanarak AİS'e giriş yapın.
İlk defa ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS şifrem yok nasıl alırım?
ÖSYM AİS şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları gerekmektedir.
E Devlet üzerinden ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır?
E devlet şifresi olan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabilir.
ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir?
- ÖSYM üzerinden sınav başvurusu, sınav merkezi tercihleri, sınav sonuçları, sınav giriş belgeleri ile adaya ait kişisel bilgilerin görüntülendiği AİS sistemine ilk kez gireceklerler başvuru merkezleri tarafından verilen ÖSYM şifresi ile giriş yapabilirler. Adaylar AİS sistemine giriş yaptıktan sonra kendilerinin belirlediği AİS şifresini oluşturabilirler.
İnternet üzerinde kullanılan şifrelerin belirli aralıklarla güncellenmesi önerilmektedir. Adaylar ÖSYM AİS şifrelerini de sayfaya girdikten sonra profil ayarları kısmından değiştirebiliyor.
- -İlk olarak ÖSYM'nin resmi sitesi olan (https://ais.osym.gov.tr/) adresinden giriş yapın.
- -Adrese TC kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapın.-Giriş yaptıktan sonra sağ bölümde yer alan “Şifre Değiştir” düğmesine basın.
- -Birinci kutuya eski şifrenizi ikinci kutuya da güvenlik sorunuzun cevabını girip yeni şifrenizi girip, aşağıdaki “Şifremi Değiştir” butonuna basın. Bu aşamadan sonra şifreniz değiştirilmiş olacaktır.
E Devlet üzerinden ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır?
E devlet şifresi üzerinden AİS’e nasıl girilir? E devlet şifresi olan AİS şifresi almaya gerek olmaz mı? Adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabiliyor.
ÖSYM AİS şifremi unuttum yeni ÖSYM şifre nasıl alınır?
ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden ilk kez ÖSYM şifresi almış ve ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak ilk şifreyi değiştirerek kendinin belirlediği ÖSYM şifresini oluşturan bir aday, daha sonra AİS şifresini unutursa ne yapmalı? ÖSYM aday işlemleri sistemi AİS şifremi kaybettim ne yapmalıyım? Yeniden AİS şifresi nasıl alınır? soruları da arama motoru üzerinden en çok aranan konuların başında gelmekte. AİS yeni şifre nasıl alınır? sorusuna cevap vermek istedik.
ÖSYM AİS şifremi unuttum ya da ÖSYM şifresini kaybettim ne yapmalıyım?
ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir?
Adaylar ÖSYM AİS sistemine giriş yaptıktan sonra kendilerinin belirlediği AİS şifresini oluşturabilirler.
Adaylar ÖSYM AİS sistemine girdikten sonra profil ayarları kısmından değiştirebilirler.
ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için;
ÖSYM Aday işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.
Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.