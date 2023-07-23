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ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

13:19 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
ÖSYM AİS girişi!

ÖSYM AİS girişi!

ÖSYM AİS şifre alma
işlemi ÖSYM
’nin düzenlediği sınavlara katılım sağlayacak adaylar tarafından sıkça sorulmakta.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları ÖSYM takvimi doğrultusunda 27 Nisan 2023 tarihinde ilan edildi. ÖSYM duyurular ekranından sonuç duyurusu paylaştı. MSÜ sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri de başlayacak.
ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS giriş ekranı
başta YKS ve
sınavına girecek adaylar olmak üzere ALES, TUS, YDS-
-DUS, YÖKDİL başvurusunda bulunacakların almak durumunda olduğu bir AİS portalı şifresidir. ÖSYM şifre almanın yanında
ÖSYM şifresi
ilk defa nasil alınır? ÖSYM giriş şifresi kaç haneli? ÖSYM şifresi unutulunca ne yapılır?

ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifresi almak için
aşağıdaki adımları izleyin:
  1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) web sitesine gidin.
  2. "Şifremi Unuttum" bağlantısına tıklayın.
  3. T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girin.
  4. "Gönder" düğmesine tıklayın.
  5. ÖSYM tarafından size gönderilen şifrenizi kullanarak AİS'e giriş yapın.
AİS'e giriş yaptıktan sonra, "
Şifre Değiştirme
" sayfasını ziyaret ederek şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yeni şifrenizi, en az 8 karakter uzunluğunda, büyük/küçük harf, rakam ve özel karakter içerecek şekilde seçtiğinizden emin olun.

İlk defa ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS şifresi
nasıl alınır? ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girişinde aday tarafından bizzat değiştirilir.

ÖSYM AİS şifrem yok nasıl alırım?

ÖSYM AİS şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları gerekmektedir.

E Devlet üzerinden ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır?

E devlet şifresi olan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabilir.

ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir?

Bir diğer merak edilen ise
ÖSYM sınav başvuru
merkezlerinden ilk kez
ÖSYM şifresi
alanlar ÖSYM şifresini nasıl değiştirebilir? sorusu olmakta. Başvuru merkezlerinden temin edilen ilk ÖSYM şifresi aday tarafından ÖSYM AİS girişi yapılarak yeni AİS şifresi oluşturulabilmekte. ÖSYM şifre değiştirme nasıl yapılır? Gelin birlikte öğrenelim.
  • ÖSYM üzerinden sınav başvurusu, sınav merkezi tercihleri, sınav sonuçları, sınav giriş belgeleri ile adaya ait kişisel bilgilerin görüntülendiği AİS sistemine ilk kez gireceklerler başvuru merkezleri tarafından verilen ÖSYM şifresi ile giriş yapabilirler. Adaylar AİS sistemine giriş yaptıktan sonra kendilerinin belirlediği AİS şifresini oluşturabilirler.

İnternet üzerinde kullanılan şifrelerin belirli aralıklarla güncellenmesi önerilmektedir. Adaylar ÖSYM AİS şifrelerini de sayfaya girdikten sonra profil ayarları kısmından değiştirebiliyor.

  • -İlk olarak ÖSYM'nin resmi sitesi olan (https://ais.osym.gov.tr/) adresinden giriş yapın.
  • -Adrese TC kimlik numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapın.-Giriş yaptıktan sonra sağ bölümde yer alan “Şifre Değiştir” düğmesine basın.
  • -Birinci kutuya eski şifrenizi ikinci kutuya da güvenlik sorunuzun cevabını girip yeni şifrenizi girip, aşağıdaki “Şifremi Değiştir” butonuna basın. Bu aşamadan sonra şifreniz değiştirilmiş olacaktır.

E Devlet üzerinden ÖSYM AİS girişi nasıl yapılır?

E devlet şifresi üzerinden AİS’e nasıl girilir? E devlet şifresi olan AİS şifresi almaya gerek olmaz mı? Adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabiliyor.

ÖSYM AİS şifremi unuttum yeni ÖSYM şifre nasıl alınır?

ÖSYM sınav başvuru merkezlerinden ilk kez ÖSYM şifresi almış ve ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak ilk şifreyi değiştirerek kendinin belirlediği ÖSYM şifresini oluşturan bir aday, daha sonra AİS şifresini unutursa ne yapmalı? ÖSYM aday işlemleri sistemi AİS şifremi kaybettim ne yapmalıyım? Yeniden AİS şifresi nasıl alınır? soruları da arama motoru üzerinden en çok aranan konuların başında gelmekte. AİS yeni şifre nasıl alınır? sorusuna cevap vermek istedik.

ÖSYM AİS şifremi unuttum ya da ÖSYM şifresini kaybettim ne yapmalıyım?

ÖSYM AİS şifrenizi unutttuysanız ya da kaybetmiş olmanız dünyanın sonu değildir. Eyvan AİS şifremi kaybettim, sınava katılamayacak mıyım,
sınav başvurularını nasıl gerçekleştireceğim şimdi? Yıllardır hayalini kurduğum üniversiteye, memur olma hayalim suya mı düştü? gibi serzenişlere bir ara verip unutulan ya da kaybedilen ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? sorusunun cevabını bir göz atın.
ÖSYM AİS şifrenizi kaybettiyseniz ya da unuttuysanız en yakın ÖSYM sınav merkezine gidip yenisini bir ücret karşılığında alabilirsiniz. Bunu yapmak hem zaman kaybı hem de masraflı mı diyorsunuz. O zaman bir başka yolu deneyin.
ÖSYM AİS
üzerinden şifremi unuttum kısmını tıklayarak ilgili kısımları doldurmak suretiyle yeni ÖSM AİS şifrenize kavuşabilirsiniz. Ya da bu iki kısmı yapmayıp e devlet şifreniz var ise hemen devlet kapısı olan Türkiye gov tr üzerinden e devlet şifreniz ile AİS girişi yapabilirsiniz.

ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir?

Adaylar ÖSYM AİS sistemine giriş yaptıktan sonra kendilerinin belirlediği AİS şifresini oluşturabilirler.

Adaylar ÖSYM AİS sistemine girdikten sonra profil ayarları kısmından değiştirebilirler.

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için;

ÖSYM Aday işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

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10 dakika önce
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ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?