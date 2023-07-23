ÖSYM AİS şifrenizi kaybettiyseniz ya da unuttuysanız en yakın ÖSYM sınav merkezine gidip yenisini bir ücret karşılığında alabilirsiniz. Bunu yapmak hem zaman kaybı hem de masraflı mı diyorsunuz. O zaman bir başka yolu deneyin.

ÖSYM AİS