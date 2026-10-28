2027 emekli maaşları için ek artış sinyali: Vatandaşlık maaşı emeklileri kapsayacak mı? Refah payı ve seyyanen zam ile maaşlar ne kadar olacak? Uzmanı açıkladı

Murat Bal’ın 9–10 bin liralık hesabı bir tahmin

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, katıldığı canlı yayında, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bütçesindeki artışı ortalama emekli aylığıyla ilişkilendirerek 9–10 bin lira düzeyinde bir hesaplama yaptığını söyledi. Bal, bu tutarın kendi sayısal analizine dayandığını vurguladı.





Dolayısıyla 9–10 bin liralık tutar, bütün emeklilere uygulanacağı açıklanmış bir seyyanen zam kararı niteliği taşımıyor. Hangi gruplara ne kadar artış yapılacağına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.





Bal ayrıca Ocak 2027 için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yaklaşık yüzde 11, Emekli Sandığı emeklilerinde ise yüzde 8 civarında artış öngördü. Bu oranlar da kesinleşmiş zam oranları olmamakla birlikte, yapılacak meclis görüşmelerinin ve toplantıların ardından net rakamlar yeni yılda belli olacak.