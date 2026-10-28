2027 emekli maaşları için ek artış sinyali: Vatandaşlık maaşı emeklileri kapsayacak mı? Refah payı ve seyyanen zam ile maaşlar ne kadar olacak? Uzmanı açıkladı
2027 emekli maaşı zammı için seyyanen zam ve refah payı beklentileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bütçe açıklamalarıyla gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yönelik olası ek artışın kapsamı ve vatandaşlık maaşıyla bağlantısı merak edilirken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal TVNET canlı yayınında beklenen oranları açıkladı. İşte yeni yılda emekliler için uygulanacak maaş düzenlemesindeki son gelişmeler ve olası rakamlar...
Emekli maaşı zammı için 2027 bütçesine ilişkin açıklamalar, enflasyon artışına ek iyileştirme beklentisini gündeme taşıdı. Seyyanen zam ve refah payı seçenekleri tartışılırken uygulanacak yöntem, artış tutarı ve kapsam henüz kesinleşmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmek amacıyla 2027 bütçesinde mali imkânlar oluşturulduğunu söyledi. Emekli maaşı zammı beklentilerinin gündeme geldiği açıklamada Erdoğan, gerekli yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ettiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bütçe hazırlıklarında emeklilerin önceliklendirildiğini ifade etti. Yılmaz, “Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçe hazırladık” dedi.
Seyyanen zam ve refah payı nasıl farklılaşıyor?
Açıklamaların ardından emekli aylıklarına belirli bir tutarda artış yapılmasını öngören seyyanen zam ile enflasyon artışına ek oransal iyileştirme anlamına gelen refah payı beklentileri öne çıktı. Ancak açıklamalarda bu yöntemlerden hangisinin uygulanacağına ilişkin kesin bir tercih belirtilmedi.
İki yöntemin aylıklara etkisi şöyle farklılaşıyor:
- Seyyanen zam: Aylıklara aynı tutarda artış yapılması anlamına geliyor. Aynı tutarın eklenmesi, düşük aylık alanlarda oransal olarak daha yüksek artış oluşturuyor.
- Refah payı: Enflasyona göre belirlenen artışa ek oransal zam yapılmasını ifade ediyor. Aynı oranın uygulanması hâlinde yüksek aylık alanların zam tutarı daha fazla oluyor.
Ek artışın bütün emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve kök aylıklara nasıl yansıyacağı henüz belli değil.
Murat Bal’ın 9–10 bin liralık hesabı bir tahmin
Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, katıldığı canlı yayında, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bütçesindeki artışı ortalama emekli aylığıyla ilişkilendirerek 9–10 bin lira düzeyinde bir hesaplama yaptığını söyledi. Bal, bu tutarın kendi sayısal analizine dayandığını vurguladı.
Dolayısıyla 9–10 bin liralık tutar, bütün emeklilere uygulanacağı açıklanmış bir seyyanen zam kararı niteliği taşımıyor. Hangi gruplara ne kadar artış yapılacağına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.
Bal ayrıca Ocak 2027 için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yaklaşık yüzde 11, Emekli Sandığı emeklilerinde ise yüzde 8 civarında artış öngördü. Bu oranlar da kesinleşmiş zam oranları olmamakla birlikte, yapılacak meclis görüşmelerinin ve toplantıların ardından net rakamlar yeni yılda belli olacak.
Vatandaşlık maaşıyla bağlantı kurulacak mı?
SGK uzmanı Murat Bal Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının ardından, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin (GETAD) emeklilere yönelik çalışmalarla entegre edilmesini öngördüğünü de belirtti.
Bununla birlikte emeklilerin sisteme hangi koşullarla dâhil edileceği, olası desteğin tutarı ve uygulamanın başlangıç tarihi konusunda kesinleşmiş ayrıntılar bulunmuyor.
Düzenleme için yıl sonu hedefi
Erdoğan’ın açıklamasında yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefi yer alıyor. Ancak bu hedef, zam tutarının veya ödeme tarihinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.
Emeklilere yönelik ek artışın yöntemi, yararlanacak gruplar ve yürürlük tarihi, düzenlemenin ayrıntılarının açıklanmasıyla netleşecek.