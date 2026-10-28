KPSS lisans 2027 ne zaman yapılacak? MEB-AGS-ÖABT, KPSS 2027 ÖSYM sınav tarihleri
ÖSYM 2027 sınav takvimini açıkladı. KPSS A Grubu 12 Eylül'de yapılacak. KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı 18-19 Eylül 2027'de iki gün sürecek. MEB AGS ÖABT, KPSS 2027 başvuru ve sonuç tarihleri haberin detaylarında.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2027 yılı sınav takvimini 28 Ekim 2026'da yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 8 Mayıs, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Mayıs 2027'de uygulanacak. Takvim, 2026 takviminin açıklandığı 14 Kasım 2025'ten 17 gün önce yayımlandı.
KPSS lisans 2027 ne zaman yapılacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 12 Eylül 2027'de yapılacak. KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı 18-19 Eylül 2027'de iki gün sürecek.
2027 KPSS lisans başvurusu ne zaman?
Başvurular 8-19 Temmuz 2027 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günleri 28-29 Temmuz 2027 tarihlerinde yapılacak.
KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2027 ÖSYM KPSS takvimine göre, KPSS lisans sonuçları 13 Ekim 2027'de açıklanacak.
MEB-AGS 2027 sınav tarihi, ÖABT başvurusu ne zaman?
MEB-AGS 8 Mayıs 2027'de, ÖABT ise 9 Mayıs 2027'de yapılacak.
Başvurular 19-29 Mart 2027 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 6 Nisan 2027, sonuç tarihi 11 Haziran 2027.
Öğretmenlik alanında takvimde ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) 21 Şubat 2027'de, Öğretmenlik Mesleki Bilgi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Öğretmenlik) 12 Haziran 2027'de yer alıyor.