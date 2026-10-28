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GSS borçları siliniyor mu? Yeni torba yasanın içeriğinde neler var?

GSS borçları siliniyor mu? Yeni torba yasanın içeriğinde neler var?

13:22, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:22, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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GSS borçları siliniyor mu? Yeni torba yasanın içeriğinde neler var?

AK Parti milletvekillerinin, çalışma hayatı ve enerjiye yönelik hazırladığı kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklife göre GSS borçları silinecek. 1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İşte detaylar.

Alınan bilgilere göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında çalışma hayatına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kanun teklifi hazırladı. İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklif, 11 maddeden oluşacak. Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelere gidilecek. Teklife göre, ilave istihdamın sağlanması ile özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılacak, bu sürenin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Alınan bilgilere göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında çalışma hayatına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kanun teklifi hazırladı. İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklif, 11 maddeden oluşacak. Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelere gidilecek. Teklife göre, ilave istihdamın sağlanması ile özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılacak, bu sürenin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?

1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Hazırlıkları sürdürülen torba yasa teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin düzenleme olacak. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için uygulanan GSS kapsamında, primlerini ödeyemeyen kişilerin biriken borçlarının silinmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirmesi beklenen düzenlemede, 10 yıllık zamanaşımı süresi esas alınacak. Bu kapsamda zamanaşımına uğrayan prim borçlarının silinmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kapsamı ve hangi dönemlere ait borçları içereceği, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.Hazırlıkları sürdürülen torba yasa teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin düzenleme olacak. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için uygulanan GSS kapsamında, primlerini ödeyemeyen kişilerin biriken borçlarının silinmesi planlanıyor. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirmesi beklenen düzenlemede, 10 yıllık zamanaşımı süresi esas alınacak. Bu kapsamda zamanaşımına uğrayan prim borçlarının silinmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kapsamı ve hangi dönemlere ait borçları içereceği, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.

GSS BORÇ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Gelir durumuna göre yapılan değerlendirmede, prim ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Prim ödeme gücü bulunan kişiler ise belirlenen tutar üzerinden ödeme yapmakla yükümlü oluyor. Paylaşılan bilgilere göre, bu yıl GSS kapsamında ödenmesi gereken aylık prim tutarı 1.981 lira olarak belirtiliyor. Hazırlanan düzenlemenin, 2017 yılına ait GSS prim borçları bulunan 1 milyondan fazla kişiyi kapsaması bekleniyor. Ancak düzenlemenin kesin kapsamı ve uygulama koşulları, yasal sürecin tamamlanmasıyla netleşecek. GSS prim borcu bulunan vatandaşların, düzenlemenin yasalaşmasına ilişkin resmi açıklamaları ve yürürlüğe girecek mevzuatı takip etmesi önem taşıyor.

GSS BORÇ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?Gelir durumuna göre yapılan değerlendirmede, prim ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerin GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Prim ödeme gücü bulunan kişiler ise belirlenen tutar üzerinden ödeme yapmakla yükümlü oluyor. Paylaşılan bilgilere göre, bu yıl GSS kapsamında ödenmesi gereken aylık prim tutarı 1.981 lira olarak belirtiliyor. Hazırlanan düzenlemenin, 2017 yılına ait GSS prim borçları bulunan 1 milyondan fazla kişiyi kapsaması bekleniyor. Ancak düzenlemenin kesin kapsamı ve uygulama koşulları, yasal sürecin tamamlanmasıyla netleşecek. GSS prim borcu bulunan vatandaşların, düzenlemenin yasalaşmasına ilişkin resmi açıklamaları ve yürürlüğe girecek mevzuatı takip etmesi önem taşıyor.

NAFAKA VE BOŞANMA DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

Meclis gündemine gelmesi beklenen bir diğer önemli düzenleme ise 13. Yargı Paketi olacak. Boşanma davaları, nafaka uygulamaları ve aile hukukuna ilişkin çeşitli değişikliklerin yer alması planlanan paket üzerinde çalışmalar devam ediyor. Özellikle aile hukukuna ilişkin mevcut uygulamaların yeniden ele alınacağı düzenlemenin yıl sona ermeden TBMM'ye sunulması bekleniyor. Paketin nihai içeriği, hazırlıkların tamamlanmasının ardından belli olacak.

NAFAKA VE BOŞANMA DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?Meclis gündemine gelmesi beklenen bir diğer önemli düzenleme ise 13. Yargı Paketi olacak. Boşanma davaları, nafaka uygulamaları ve aile hukukuna ilişkin çeşitli değişikliklerin yer alması planlanan paket üzerinde çalışmalar devam ediyor. Özellikle aile hukukuna ilişkin mevcut uygulamaların yeniden ele alınacağı düzenlemenin yıl sona ermeden TBMM'ye sunulması bekleniyor. Paketin nihai içeriği, hazırlıkların tamamlanmasının ardından belli olacak.

Bu süreçte hazırlıkları devam eden GSS prim borçları, 13. Yargı Paketi, sigara yasakları, gıda takviyeleri, yenilenebilir enerji ve Mavi Vatan düzenlemelerinin önümüzdeki dönemde Meclis'in önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

Kanun tekliflerinin kesin kapsamı ve yürürlüğe giriş tarihleri ise Meclis'e sunulmaları ve yasama sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Bu süreçte hazırlıkları devam eden GSS prim borçları, 13. Yargı Paketi, sigara yasakları, gıda takviyeleri, yenilenebilir enerji ve Mavi Vatan düzenlemelerinin önümüzdeki dönemde Meclis'in önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.Kanun tekliflerinin kesin kapsamı ve yürürlüğe giriş tarihleri ise Meclis'e sunulmaları ve yasama sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
Başlıklar :Prim borcu affınafakaboşanma düzenlemesi13. Yargı Paketi
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