GSS borçları siliniyor mu? Yeni torba yasanın içeriğinde neler var?

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?

1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Hazırlıkları sürdürülen torba yasa teklifinin en dikkat çekici maddelerinden biri, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına ilişkin düzenleme olacak. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için uygulanan GSS kapsamında, primlerini ödeyemeyen kişilerin biriken borçlarının silinmesi planlanıyor.

Yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendirmesi beklenen düzenlemede, 10 yıllık zamanaşımı süresi esas alınacak. Bu kapsamda zamanaşımına uğrayan prim borçlarının silinmesi öngörülüyor. Düzenlemenin kapsamı ve hangi dönemlere ait borçları içereceği, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek.