Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde, öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş deneyimi kazanmalarına ve çalışma hayatını yakından tanımalarına imkân sağlayan İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında üniversitede İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 869 kişilik kontenjan ayrıldı. İşte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi EBYÜ İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) İŞKUR Gençlik Programı’na katılacak 869 öğrenci için kura çekimi gerçekleştirildi. Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, asil adaylar noter huzurunda belirlendi.
Programla öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken çalışma disiplini kazanmaları ve ekonomik açıdan desteklenmeleri amaçlanıyor. Öğrencilerin iş hayatına hazırlanması ve mezuniyet sonrasında işsizlik riskinin azaltılması da programın hedefleri arasında yer alıyor. Törende konuşan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversitelerin akademik eğitimin yanı sıra öğrencileri hayata ve çalışma yaşamına hazırlama sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Gençlerin eğitimleri boyunca sorumluluk üstlenmelerini ve farklı çalışma ortamlarında deneyim kazanmalarını hedeflediklerini belirtti. Kuyrukluyıldız, “Bizler bu programın gençlerimizin iş hayatını daha yakından tanımalarına ve geleceğe daha güvenle hazırlanmalarına destek olacağına inanıyoruz.” dedi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a teşekkür ederek öğrencilere iyilik yapmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulundu. Aydoğdu, “Beraber okuyalım, çalışalım, üretelim ama ne olursa olsun iyi insan olalım.” ifadelerini kullandı.
İŞKUR Gençlik Programı nedir, kimler yararlanabilir?
İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye İş Kurumunun devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürüttüğü bir aktif işgücü programı. Öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlayan program, iş deneyimi ve gelir desteğinin yanı sıra çalışma alışkanlığı ve disiplininin geliştirilmesini de kapsıyor.
Katılımcılara bireysel danışmanlık hizmeti sunulurken iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri konularında eğitimler veriliyor.
Programdan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören aktif ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydını dondurmuş veya pasif durumdaki öğrenciler programa katılamıyor.
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