Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026: Sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman, atama takvimi, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş bazında sıralamalara nereden, nasıl bakılır 2026?

KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak sorusu, 2026 KPSS Lisans sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından 7 Ekim'de açıklanan sınav sonuçlarıyla puanlarını öğrenen lisans mezunları, şimdi kendi mezuniyet alanlarında Türkiye genelinde kaçıncı sırada olduklarını görmek istiyor. Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen adaylar, branş bazında başarı sıralamalarının açıklanmasıyla birlikte kendi alanlarındaki konumlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Ancak branş sıralamalarının yayımlanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle adaylar, yeni duyurular için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve Aday İşlemleri Sistemi'ni takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı? Sıralamalar ne zaman yayımlanacak ve nereden sorgulanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...