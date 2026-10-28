KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş bazında sıralamalara nereden, nasıl bakılır 2026?
KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak sorusu, 2026 KPSS Lisans sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adayların gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından 7 Ekim'de açıklanan sınav sonuçlarıyla puanlarını öğrenen lisans mezunları, şimdi kendi mezuniyet alanlarında Türkiye genelinde kaçıncı sırada olduklarını görmek istiyor. Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen adaylar, branş bazında başarı sıralamalarının açıklanmasıyla birlikte kendi alanlarındaki konumlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Ancak branş sıralamalarının yayımlanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle adaylar, yeni duyurular için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve Aday İşlemleri Sistemi'ni takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar açıklandı mı? Sıralamalar ne zaman yayımlanacak ve nereden sorgulanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
KPSS Lisans branş bazında sıralamalar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2026 KPSS Lisans puanlarını öğrenen binlerce aday, kendi eğitim alanında diğer adaylar arasındaki başarı durumunu görmek için ÖSYM'den gelecek duyuruları bekliyor. Branş bazında sıralama ekranı, adayların mezuniyet alanlarına göre kendi konumlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyor. Ancak 28 Ekim 2026 itibarıyla sıralamaların erişime açılacağı tarihe ilişkin kesinleşmiş bir resmi duyuru bulunmuyor. Adayların sosyal medyada paylaşılan tarihleri kesin bilgi olarak değerlendirmek yerine ÖSYM açıklamalarını takip etmesi gerekiyor. Peki, 2026 KPSS branş sıralaması belli oldu mu? ÖSYM branş sıralamalarını hangi tarihte açıklayacak? Sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte sonuç ekranına ilişkin merak edilenler...
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, branş sıralamalarının açıklanacağı kesin gün ve saate ilişkin henüz takvim yayımlamadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar incelendiğinde, branş bazında sıralamaların sınav sonuçlarının ilanını takip eden haftalarda açıklanıyor. Konuya ilişkin duyurunun kısa süre içinde ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yayımlanması bekleniyor.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresine giriş yapılır. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ya da e-Devlet şifresi ile oturum açılır. Sistemde yer alan Başvurularım / Tercihlerim sekmesinden ilgili KPSS sınav dönemi seçilir. Ekrandaki Branş Bazında Sıralama menüsü üzerinden mezun olunan alan seçilerek güncel sıralama bilgisi görüntülenir.