ÖSYM Başkanı duyurdu: 2027 YKS takvimi belli oldu

Aile ve neslin korunması için 14 maddelik tarihi çağrı: Zorunlu eğitim ve boşanma yasaları gözden geçirilsin

Türkiye'den ve farklı ülkelerden akademisyenler ile ilim ve fikir insanları, ailenin korunması için kapsamlı ve çok çarpıcı önerilerde bulundu. Yayınladıkları bildiride, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitimin evlilikleri geciktirdiğini vurgulayarak yeni bir eğitim düzeninin oluşturulması, boşanmayı kolaylaştıran yasaların değiştirilmesi ve "aile arabuluculuğu" müessesine geçilmesi gibi somut tavsiyeler sundular.