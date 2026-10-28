ÖSYM Başkanı duyurdu: 2027 YKS takvimi belli oldu
10:03, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:11, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacağını, sınava başvuruların 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacağını aktardı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2027 yılında uygulanacak sınavların tarihi belli oldu. Adaylar ÖSYM’nin sınav takvimine kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilecek.
Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacak. 2027 YKS başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacak.
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