Ortak Yazılı Sınav Sistemi OYSS nedir, hangi sınıflarda uygulanacak? MEB 29 soruda tek tek açıkladı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılacak Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin sıkça sorulan soruları yayımladı.

Öğretmenlerin sınav hazırlama sürecindeki rolünden sınav kapsamındaki sınıf ve derslere, soru havuzunun kullanımından mazeret sınavlarının takvimine kadar pek çok konuya açıklık getirildi. Yeni sistemle açık uçlu ve beceri temelli soruların yaygınlaştırılması, sınav sonuçlarının öğrenme çıktıları doğrultusunda analiz edilmesi hedefleniyor. Peki, OYSS nedir, hangi sınıflarda ve derslerde uygulanacak? Hangi okullar sistemin dışında kalacak?

İşte milyonlarca öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren OYSS ile ilgili tüm merak edilenler...

1. Ortak Yazılı Sınav Sistemi nedir, hangi amaçla kullanılacak?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla geliştirilen sistemdir. Sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir şekilde hazırlanmasını ve sonuçların öğrenme çıktılarıyla uyumlu şekilde analiz edilmesini amaçlıyor.

2. OYSS’nin öğrenci başarısı ve eğitim kalitesi açısından önemi nedir?

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu geliştirici (biçimlendirici) değerlendirme uygulamalarının yaygınlaştırılması

Öğrenme çıktılarıyla uyumlu ölçme araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması

Açık uçlu ve beceri temelli soruların okul düzeyindeki kullanımının yaygınlaştırılması

Okullardaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarının geçerli ve güvenilir bir yapıya kavuşturulması

Sınavlarda farklı güçlük düzeylerinde soruların dengeli şekilde kullanılması

Sınav sonuçlarının öğrenci, şube ve okul bazında analiz edilmesi

Sınav hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin dijital ortamda kolay uygulanabilir hâle getirilmesi

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında okullar arası ortak standartların oluşturulması

Öğrenme çıktısını esas alan kanıta dayalı geri bildirim mekanizmalarının kurulması

3. OYSS'yi kullanmak için öğretmenlere eğitim verilecek mi?

Sistemin kullanımına yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Öğretmenler, 26 Ekim 2026 tarihine kadar sistem üzerinde deneme uygulamaları gerçekleştirebilecektir. İlave bilgilendirme veya eğitim ihtiyacı bulunması hâlinde ilgili il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüğü ile iletişime geçilebilecek.

4. EBA üzerinden Ortak Yazılı Sınav Sistemi modülüne erişemeyen zümre başkanı öğretmen ne yapmalı?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi modülüne erişim sağlanabilmesi için öncelikle okul müdürlüğünce, zümre başkanı olarak görevlendirilen öğretmene ait bilgilerin MEBBİS Zümre Modülüne eksiksiz ve doğru şekilde işlenmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda;

öğretmenin zümre başkanlığı görevlendirmesinin MEBBİS Zümre Modülünde tanımlı olup olmadığı, görevlendirme ve kullanıcı bilgilerinin güncel olup olmadığı,

öğretmenin EBA’ya giriş yapmasına ilişkin kullanıcı tanımlamalarının tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir.

Gerekli tanımlama ve güncellemeler yapıldıktan sonra öğretmenin EBA üzerinden Ortak Yazılı Sınav Sistemi modülüne erişimi yeniden kontrol edilmelidir.

Bu işlemlere rağmen erişim sorununun devam etmesi hâlinde okul müdürlüğü aracılığıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden teknik destek alınacaktır.

Öğretmenler EBA’ya giriş yaparken EBA, MEBBİS veya e-devlet şifrelerini kullanabilecektir.

Zümre başkanının EBA’ya giriş işlemlerinde sorun yaşanması hâlinde ilgili okul yöneticisi yetkisi ile de sisteme giriş yapılabilecek.

5. OYSS hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılında sistem, kılavuzda belirtilen derslerde şu sınıf düzeylerinde uygulanacak:

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar: Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce.

Lise 9, 10 ve 11. sınıflar: Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, İngilizce.

6. Seçmeli derslerin sınavları OYSS üzerinden gerçekleştirilecek mi?

2026-2027 eğitim öğretim yılında Ortak Yazılı Sınav Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek sınavlar,

Bakanlığımızca yayımlanan ve https://meb.ai/SwxPYf adresinde erişime açılan konu soru dağılım tabloları kapsamında belirlenen zorunlu veya seçmeli dersler için uygulanacaktır. Yayımlanan bu konu soru dağılım tablolarında yer almayan derslerin sınavları ise alan zümre öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecek

7. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile İngilizce derslerinde dinleme ve konuşma sınavları nasıl gerçekleştirilecek?

OYSS kapsamında Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile İngilizce derslerinin okuma ve yazmaya yönelik yazılı sınavları OYSS üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu derslere ait dinleme ve konuşma sınavları ise ilgili alan zümre öğretmenleri tarafından ilgili mevzuat hükümleri ile uygulama esasları doğrultusunda gerçekleştirilecek.

8. OYSS hangi okul ve derslerde uygulanmayacaktır?

Milletlerarası özel öğretim kurumlarında,

Akşam liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde,

Özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarında (I, II ve III. kademe) ve bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında uygulanmayacaktır.

Ancak, 7 ve 11. sınıflardaki İngilizce dersleri, azınlık okullarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve hazırlık sınıfı uygulayan okulların hazırlık sınıflarındaki tüm dersler ile diğer sınıf düzeylerindeki yabancı dil dersleri OYSS kapsamı dışında.

Not: Kılavuzda ve bu belgede hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

9. Ortaokul düzeyinde çoklu yabancı dil programı uygulayan sınıflardaki yabancı dil sınavları OYSS kapsamında mı?

Ortaokul düzeyinde çoklu yabancı dil programı uygulanan sınıflardaki yabancı dil sınavları OYSS kapsamında gerçekleştirilmeyecektir. Bu sınıflardaki yabancı dil sınavları ilgili alan zümre öğretmenleri tarafından hazırlanarak uygulanacaktır. Bu okullarda diğer derslere yönelik sınavlar OYSS üzerinden gerçekleştirilecek.

10. Bünyesinde birden fazla program uygulayan okullarda (çok programlı Anadolu lisesi vb.) ortak yazılı sınav süreci nasıl yürütülecek?

Bünyesinde birden fazla program uygulanan okullarda, OYSS kapsamındaki dersler için program bazında ayrı sınavlar hazırlanmayacak; ilgili ders ve sınıf düzeyinde tek bir ortak yazılı sınav uygulanacaktır. Söz konusu sınav OYSS kapsamında hazırlanarak gerçekleştirilecek.

11. Hazırlık sınıflarında OYSS kapsamında ortak yazılı sınav uygulanacak mı?

Hazırlık sınıflarında OYSS kapsamında ortak yazılı sınav uygulanmayacak.

12. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi doğrultusunda uygulama yapan okullar matematik ve fen bilimleri grubu dersleri için OYSS kapsamında ortak yazılı sınav uygulamasına dâhil mi?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi doğrultusunda uygulama yapan ve matematik ile fen bilimleri derslerinde yabancı dil ile öğretim yapan okullarda söz konusu derslerin sınavları OYSS kapsamında gerçekleştirilecektir. Eğitim kurumu alan zümre öğretmenlerince karar alınması hâlinde, sistem üzerinden oluşturulan sorular dersin öğretim dili olan yabancı dile çevrilerek kullanılabilecek.

13. Uluslararası sertifika/diploma programı uygulayan okullarda OYSS uygulanacak mı?

Uluslararası diploma ve sertifika programı uygulanan sınıf veya şubelerde, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde OYSS kapsamındaki derslerin sınavları sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu programların uygulandığı 11. sınıf şubelerinde ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin sınavları OYSS kapsamında gerçekleştirilecek; matematik dersinin seçmeli ders kapsamında okutulması ve bu derste uluslararası diploma ve sertifika programı uygulanması durumunda matematik dersinin sınavları OYSS kapsamı dışında tutulacak.

14. Ortak yazılı sınav kapsamına alınan dersler ve sınıf düzeylerinde Bakanlıkça onaylı kuruma özgü öğretim programı bulunan özel okullar OYSS kapsamında ortak yazılı sınav uygulamasına dâhil mi?

Kuruma özgü öğretim programlarının hazırlanmasında Bakanlıkça ilgili ders için yayımlanan öğretim programındaki öğrenme çıktılarını ve içerik çerçevesini kapsama şartı arandığından bu programları uygulayan özel okullar da ilgili derslerin sınavlarını OYSS kapsamında gerçekleştirecekler.

15. Yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarında OYSS uygulanacak mı?

Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflarında, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 45. maddesinde yer alan “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmaz.” hükmü doğrultusunda OYSS uygulanmamaktadır. Bu doğrultuda yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarında yalnızca 9. sınıf düzeyinde OYSS uygulanacak.

16. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü şubelerde OYSS uygulanacak mı?

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü şubelerde OYSS kapsamında ortak yazılı sınav uygulanmayacaktır. Bu şubelerde sınavlar alan zümre öğretmenleri tarafından hazırlanacak sorularla gerçekleştirilecek.

17. Sağlık özrü veya başka bir nedenle uzun süre okuldan ayrı kalan öğretmenlerin derslerine ait sınavlar OYSS kapsamında nasıl gerçekleştirilecek?

Başta sağlık özrü olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı uzun süre okuldan ayrı kalan veya eğitim öğretim yılı başladıktan sonra mevcut okulda göreve başlayan öğretmenin mazereti nedeniyle ilgili ders için yayımlanan senaryonun uygulanmasının mümkün olmaması durumunda, söz konusu derslere ait sınavlar alan zümre öğretmenleri tarafından hazırlanarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda öğretmene ait mazeret bilgilerinin, okul müdürlüklerince sistem üzerindeki ilgili alanlara işlenmesi gerekmekte.

18. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenimlerine devam eden (BEP kapsamındaki) öğrencilerin sınav sonuçları e-Okul sistemine nasıl girilecek?

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenimlerine devam eden (BEP kapsamındaki) öğrencilerin sınav süreçleri ilgili mevzuat ve OYSS Uygulama Kılavuzu’nda yer alan usul ve esaslara göre yürütülecek olup bu kapsamda gerçekleştirilecek yazılı sınav sonuçları, öğrencilerin almış oldukları toplam puan üzerinden e-Okul sistemine girilecek.

19. OYSS kapsamında sınav oluşturma işlemleri neden eğitim kurumu alan zümre başkanı tarafından gerçekleştirilmekte?

Sınav sorularının hazırlanması, kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemler eğitim kurumu alan zümre öğretmenleri tarafından birlikte yürütülecektir. Eğitim kurumu alan zümre başkanı ise bu süreçte sisteme veri girişinden sorumlu olacaktır. Dolayısıyla sınav hazırlık süreci yalnızca alan zümre başkanı tarafından değil, alan zümre öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek.

20. Yazılı sınavlar artık Bakanlıkça mı hazırlanacak?

Hayır, öğretmenlerin sınav hazırlama, uygulama ve değerlendirme sürecindeki belirleyici rolü devam etmektedir. Senaryo seçimi, soru hazırlama, soruların uygunluğuna ve güçlük düzeyine karar verme ve puan değerlerini belirleme ile ilgili işlemler öğretmenler tarafından yürütülecektir. Sınav oluşturma sürecinde Bakanlıkça geliştirilen beceri temelli açık uçlu madde havuzu öğretmenlerimizin kullanımına sunulacak.

21. Öğretmenler kendi sorularını hazırlayabilecek mi?

Evet. Bir sınavda öğrencilere ortalama 6-8 adet açık uçlu soru yöneltilmektedir. Alan zümre öğretmenleri, seçilen senaryodaki öğrenme çıktılarına yönelik 2 açık uçlu soru ve bu soruların puanlama anahtarlarını hazırlayacaktır. Ayrıca soru havuzundan çekilecek 2 soruyu da değiştirebilecekler.

22. Sınav sorularının güçlük düzeyini kim belirleyecek?

Alan zümre öğretmenleri, seçilen senaryoya uygun olarak soruların kolay, orta veya zor düzeyde olmasını ve puan değerlerini belirleyecek.

23. OYSS soru havuzu, farklı öğrenci seviyelerini dikkate alacak mı?

Soru havuzunda öğrenme çıktılarıyla uyumlu, kolay, orta ve zor düzeylerde sorular bulunmaktadır. Alan zümre öğretmenleri, seçtikleri senaryo doğrultusunda soruların güçlük düzeylerini ve puan değerlerini öğrencilerinin öğrenme durumlarını dikkate alarak belirlemektedir. Ayrıca öğretmenlerin hazırlayacağı iki soru da sınava dâhil edilmektedir. Dolayısıyla ortak soru havuzunun kullanılması, bütün okullarda aynı soruların veya aynı güçlük düzeyindeki sınavların uygulanması anlamına gelmiyor.

24. Hangi derslerin konu soru dağılım tablolarına yeni senaryolar eklendi?

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıf 1. yazılı sınavı için (5. senaryo), felsefe dersi 10. sınıf 1. yazılı sınavı için (5. senaryo), kimya dersi 10. sınıf 1. yazılı sınavı için (6. senaryo), biyoloji dersi 10. sınıf 1. yazılı sınavı ile 9. sınıf 1 ve 2. yazılı sınavların her biri için (4. senaryo), coğrafya dersi 9. sınıf 2. yazılı sınavı için (7. senaryo) konu soru dağılım tablolarına yeni senaryolar eklendi.

25. Bir okulda aynı sınıf düzeyinde sabahçı ve öğlenci şubelerin bulunması durumunda sınavlar aynı sorularla mı yapılacak?

OYSS, ikili öğretim yapan (sabahçı/ öğlenci) okullardan aynı sınıf düzeyinde sabahçı ve öğlenci şubelerin bulunması durumunda bu şubeler için farklı sınavlar oluşturulmasına imkân sağlamakta.

26. OYSS kapsamında mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

Sınavlara katılmayan öğrencilerden geçerli mazereti bulunanlar mazeret sınavlarına alınacaktır. Mazeret sınavları, okul müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında alan zümre öğretmenleri tarafından OYSS üzerinden gerçekleştirilecektir. Mazeret sınavı, asıl sınav için seçilen senaryoya göre hazırlanacak olup iki soru eğitim kurumu alan zümre öğretmenleri tarafından, diğer sorular ise OYSS havuzundan gelecek şekilde oluşturulacak.

27. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra soru ve cevap anahtarları öğrencilerle birlikte sınıf içerisinde değerlendirilebilir mi?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ve güçlü yönlerini görmelerine katkı sağlamak amacıyla sınav soruları ve cevap anahtarları ilgili ders öğretmeni tarafından sınıf içerisinde öğrencilerle birlikte değerlendirilebilir. Ancak sınav soruları ve cevap anahtarlarının okul dışına çıkarılması, internet sitelerinde, sosyal medya platformlarında veya diğer kamuya açık ortamlarda paylaşılması ve yayımlanması yasak.

28. Soru bazlı veri girişi ve değerlendirme süreci öğretmenlerin iş yükünü artıracak mı?

MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereği sınav analizi yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süreci kolaylaştırmak için OYSS, soru bazında girilen puanları kullanarak öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analizler oluşturmakta ve öğrenme çıktıları temelinde geri bildirimler sunmaktadır. Böylece öğretmenlerin analiz ve raporlama süreçlerinde harcadıkları zaman ve emek azaltılarak sınav değerlendirme sürecinin daha kolay, verimli ve işlevsel hâle getirilmesi amaçlanmakta.

29. Farklı okul türlerinde öğrencilerin öğrenme düzeyleri sınav hazırlanırken nasıl dikkate alınacak?

Her ders için konu soru dağılım tablolarına bağlı olarak oluşturulan alternatif senaryolar, bölgesel farklılıklar, okul türleri ve öğretim sürecinin hızı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. OYSS’de alan zümre öğretmenleri, kendi okullarındaki eğitim öğretim koşullarını, okul türünü ve öğrencilerinin öğrenme

düzeylerini dikkate alarak konu soru dağılım tablolarındaki senaryolardan birini seçecektir. Seçilen senaryo doğrultusunda soruların güçlük düzeyleri ve puan değerleri de öğretmenler tarafından belirlenecektir.

Ayrıca öğretmenlerin hazırlayacağı iki soru sınava dâhil edilecektir. Böylece okulların ve öğrencilerin mevcut durumları sınav hazırlama sürecinde gözetilirken tüm okulların ortak soru havuzuna ve puanlama

anahtarlarına erişimiyle ölçme ve değerlendirmede fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlanmakta.

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