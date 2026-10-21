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MEB duyurdu: Yurt dışındaki Türk çocukları için yeni ders kitapları erişime açıldı

MEB duyurdu: Yurt dışındaki Türk çocukları için yeni ders kitapları erişime açıldı

17:50, 21/10/2026, Çarşamba
AA
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MEB duyurdu: Yurt dışındaki Türk çocukları için yeni ders kitapları erişime açıldı
7 seviyelik kitap seti yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt dışında yaşayan Türk çocukları için hazırlanan güncel “Türkçe ve Türk Kültürü” ders kitaplarını erişime açtı. 7 seviyeden oluşan kitap seti, “Ülkem Yanımda” platformunda yayımlanırken 8 ülkede yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşan ana dili eğitiminin de desteklenmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2026 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı doğrultusunda Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan 7 seviyelik ders kitabı seti, "Ülkem Yanımda" platformunda yayımlandı.

Dilin insanları birbirine bağlayan, tarihi, kültürü ve değerleri geleceğe taşıyan en güçlü köprülerden olduğu anlayışıyla hazırlanan kitaplar, yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerin Türkçe dil becerilerini geliştirmelerine ve kültürel birikimlerini yakından tanımalarına imkan sunuyor.

8 ülkede 50 bin çocuğa yüz yüze eğitim

Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Karadağ'a uzanan geniş bir coğrafyada yürütülen çalışmalar, bu yıl atılan adımla daha da genişledi.

Japonya'da da başlatılan yüz yüze Türkçe dersleriyle birlikte, 8 ülkede 800'e yakın öğretmenle 50 bine yakın öğrenciye ulaşılarak ana dili eğitimi veriliyor.

Bu kapsamda, öğrencilerin ellerinden düşürmeyeceği nitelikte hazırlanan ders kitapları, eğitim vizyonunun pusulası olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" esas alınarak güncellendi.

Öğrencilerin yaş ve seviyeleri gözetilerek oluşturulan seviye temelli içerikler, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini çok yönlü olarak destekliyor.

Kitaplarda milli ve dini bayramlardan gelenek ve göreneklere, tarihi şahsiyetlerden spor ve sanat dünyasına, geleneksel oyunlardan bilim ve teknolojiye uzanan geniş bir konu yelpazesine yer veriliyor.

Bu çeşitlilik sayesinde öğrencilerin hem Türkiye'nin kültürel birikimini tanımaları hem de kendi yaşantılarıyla öğrendikleri arasında güçlü bir bağ kurmaları hedefleniyor.

Öğrencilerin kültürel kimliklerini tanımaları destekleniyor

Metinler, görseller ve etkinliklerle desteklenen öğrenme süreci, öğrencilerin merak etmelerini, araştırmalarını, kendilerini ifade ederek düşüncelerini paylaşmalarını ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında aktif olarak kullanmalarını teşvik ediyor.

"Türkçe ve Türk Kültürü" ders kitapları, öğrencilerin dille düşünmelerini, sorgulamalarını ve kendi kültürel kimliklerini sağlam bir temelde tanımalarını destekliyor.

Kitaplar, Türkçeyi yalnızca okulda öğrenilen bir dersin dili olarak değil, aileyle, geçmişle ve kültürel köklerle iletişim kurmayı sağlayan canlı bir değer olarak ele alıyor.

Yurt dışındaki öğrencilerin yaşadıkları toplumun kültürel çeşitliliği içinde kendi dil ve kültürlerine sahip çıkmalarını amaçlayan uygulamayla çocukların farklılıklara saygı duyan, kendini doğru ve etkili ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine de katkı sunuluyor.

Yenilenen eserlerin, her öğrencinin Türkçeyle kurduğu bağı güçlendirmesi hedefleniyor.


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Başlıklar :Ders kitaplarımebTürkçe ve Türk Kültürü
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