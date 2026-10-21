MEB'den '10 Kasım' üzerinden yürütülen algı operasyonuna tepki: Takvimi okumadan ezbere konuşuyorlar
Milli Eğitim Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne ortak yazılı sınav konulduğu gerekçesiyle yapılan eleştirilere tepki gösterdi. MEB Basın Müşaviri Yılmaz Güney, sınavların anma törenlerini aksatmayacak şekilde 4. ders saatinde planlandığını belirterek, "Sınav uygulama takvimini okumadan yapılan, karalama ve art niyet taşıyan açıklamaları kınıyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortak yazılı sınav takvimi üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıya Bakanlıktan cevap geldi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne sınav konulmasının anma törenlerini aksatacağı ve Cumhuriyet değerlerinin yok sayıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bakanlık, 81 il valiliğine gönderilen sınav uygulama takviminde 10 Kasım'daki sınavların özellikle 4. ders saatine planlandığına dikkat çekti.
ANMA TÖRENLERİ AKSATILMAYACAK
MEB tarafından yayımlanan Okul Geneli Ortak Yazılı Sınav Uygulama Takvimi'nde, 10 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek sınavların 4. ders saatinde uygulanacağı açıkça belirtildi. Ayrıca sınav uygulama takviminde, ihtiyaç duyulması halinde okul müdürlüklerinin planlaması doğrultusunda sınavların farklı bir ders saatinde de yapılabileceği ifade edildi. Böylece okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri ve etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli esneklik sağlandı. Buna rağmen sınav takvimini gerekçe göstererek Bakanlığı hedef alan açıklamalarda, kılavuzdaki bu düzenlemeye yer verilmemesi dikkat çekti.
TAKVİMİ OKUMADAN EZBERE KONUŞUYORLAR
İddialara tepki gösteren MEB Basın Müşaviri Yılmaz Güney, 81 il valiliğine gönderilen kılavuzun açık olduğunu belirterek, 10 Kasım'da gerçekleştirilecek ortak yazılı sınavların 4. ders saatinde yapılacağının önceden duyurulduğunu vurguladı. Söz konusu düzenlemenin görmezden gelinerek Bakanlığın Atatürk'ü anma etkinliklerini engellediği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Güney, açıklamaların sınav uygulama takvimi okunmadan ezbere yapıldığını ifade etti. Güney, Bakanlığa yönelik karalama ve art niyet taşıyan açıklamaları kınadıklarını bildirdi.