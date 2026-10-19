Velilerin ek kaynak kâbusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere ücretsiz ders kitapları dağıtılmasına rağmen bazı öğretmenlerin bu kitapları yetersiz bularak kaynak kitap talep etmesi, aileleri ek harcamalar yapmak zorunda bırakıyor. Fiyatı ders başına 4 bin ila 12 bin lira arasında değişen kitap setleri, özellikle okula giden birden fazla çocuğu olan ailelerin bütçesini zorluyor. Veliler bu maddi yükün üzerlerinden kaldırılmasını isterken, bazı eğitimciler ise bakanlığın dağıttığı kitapların, öğrencilerin kazanımlarını elde etmesi için yeterli olduğu görüşünde.

1’İNCİ SINIFTA KAYNAK KİTAP MI OLUR?

Okulların açılmasıyla kırtasiye ihtiyaçlarını tamamlayamadan ek kaynak kitap talebiyle karşı karşıya kaldığını belirten Fatih Erdem, “3 çocuğum var. Biri 7, biri 3, diğeri ise 1’inci sınıfa gidiyor. Yıl boyu okul masrafları hiç bitmiyor. Daha kırtasiye ihtiyaçlarımızı tamamlamadan ek kaynak kitap masrafı çıktı. 1’inci sınıfa giden oğlum daha okuma yazma bilmiyor ama ek kaynak kitap istediler. Her yıl aynı durumu yaşıyoruz” dedi. 3 çocuğu için fiyatı toplamda 10 bin lirayı aşan ek kaynak kitap aldığını anlatan Erdem, “Devlet ücretsiz ders kitapları sağlıyor ancak bu kitapların yetersiz olduğunu belirten öğretmenler, ek kaynak istiyor. Devlet ücretsiz kitap desteği sağlarken öğretmenlerin ek kaynak kitap talebi düşündürücü. Bu maddi yükün velilerin üzerinden kaldırılması gerek” diye konuştu.

BU İŞ SEKTÖRE DÖNÜŞTÜ

Her çocuğundan ayrı ayrı ek kaynak kitap istenmesinin kendilerine ağır külfet oluşturduğunu ifade eden Sena Kosovalı ise şunları kaydetti: “Okula giden 2 çocuğum var. Biri liseye, diğeri 6’ncı sınıfa gidiyor. Ortaokula giden oğlum için 3 bin liralık, liseye giden için de 4 bin liralık ek kaynak kitap aldık. Devletin ücretsiz verdiği kitaplar işe yaramıyor, ek kaynak kitaplar işe yarıyormuş. O zaman devlet bu kitapları neden veriyor? Yazık günahtır, herkesin gücü yok. Bu artık bir sektöre dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı bir çözüm bulmalı.

MEB KITAPLARI ÖĞRENCİLERE YETERLİ

Eğitimci Gülcan Öncel, yardımcı kaynak kitap setlerinin aile bütçesine ciddi yük oluşturduğuna dikkat çekti. Eğitim giderlerinin aileler üzerinde oluşturduğu baskıya da dikkat çeken Öncel, “Veliler çocuklarının başarılı olmasını istiyor ve çoğu zaman önerilen her kitabı almak zorunda olduklarını düşünüyor. Bu durum, aile bütçesini zorlamanın yanında, ebeveynlerde suçluluk ve yetersizlik duygusu da oluşturabiliyor. Oysa öğrencinin ihtiyacı olmayan bir kitabı almak, ona mutlaka akademik katkı sağlamaz” diye konuştu. Öncel sözlerini şöyle tamamladı: “Eğitimde temel ilkemiz şu olmalı: Hiçbir çocuk, ailesinin ekonomik imkanları yetersiz olduğu için öğrenme fırsatından mahrum kalmamalı. MEB kaynakları, öğrencilerin kazanımları elde etmesi için yeterli kaynaklardır.”

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