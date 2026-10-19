Anasayfa
Gündem
Eğitim
Velilerin ek kaynak kâbusu

Velilerin ek kaynak kâbusu

Rabia Şenol
04:00, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Velilerin ek kaynak kâbusu
Arşiv.

MEB’in ücretsiz dağıttığı kitapları yetersiz bulan bazı öğretmenler, ek kaynak kitap istiyor. Fiyatı ders başına 4 ilâ 12 bin lira arasında değişen kitap setleriyle ilgili veliler, üzerlerinden bu maddi yükün kaldırılmasını istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere ücretsiz ders kitapları dağıtılmasına rağmen bazı öğretmenlerin bu kitapları yetersiz bularak kaynak kitap talep etmesi, aileleri ek harcamalar yapmak zorunda bırakıyor. Fiyatı ders başına 4 bin ila 12 bin lira arasında değişen kitap setleri, özellikle okula giden birden fazla çocuğu olan ailelerin bütçesini zorluyor. Veliler bu maddi yükün üzerlerinden kaldırılmasını isterken, bazı eğitimciler ise bakanlığın dağıttığı kitapların, öğrencilerin kazanımlarını elde etmesi için yeterli olduğu görüşünde.

1’İNCİ SINIFTA KAYNAK KİTAP MI OLUR?

Okulların açılmasıyla kırtasiye ihtiyaçlarını tamamlayamadan ek kaynak kitap talebiyle karşı karşıya kaldığını belirten Fatih Erdem, “3 çocuğum var. Biri 7, biri 3, diğeri ise 1’inci sınıfa gidiyor. Yıl boyu okul masrafları hiç bitmiyor. Daha kırtasiye ihtiyaçlarımızı tamamlamadan ek kaynak kitap masrafı çıktı. 1’inci sınıfa giden oğlum daha okuma yazma bilmiyor ama ek kaynak kitap istediler. Her yıl aynı durumu yaşıyoruz” dedi. 3 çocuğu için fiyatı toplamda 10 bin lirayı aşan ek kaynak kitap aldığını anlatan Erdem, “Devlet ücretsiz ders kitapları sağlıyor ancak bu kitapların yetersiz olduğunu belirten öğretmenler, ek kaynak istiyor. Devlet ücretsiz kitap desteği sağlarken öğretmenlerin ek kaynak kitap talebi düşündürücü. Bu maddi yükün velilerin üzerinden kaldırılması gerek” diye konuştu.

BU İŞ SEKTÖRE DÖNÜŞTÜ

Her çocuğundan ayrı ayrı ek kaynak kitap istenmesinin kendilerine ağır külfet oluşturduğunu ifade eden Sena Kosovalı ise şunları kaydetti: “Okula giden 2 çocuğum var. Biri liseye, diğeri 6’ncı sınıfa gidiyor. Ortaokula giden oğlum için 3 bin liralık, liseye giden için de 4 bin liralık ek kaynak kitap aldık. Devletin ücretsiz verdiği kitaplar işe yaramıyor, ek kaynak kitaplar işe yarıyormuş. O zaman devlet bu kitapları neden veriyor? Yazık günahtır, herkesin gücü yok. Bu artık bir sektöre dönüştü. Milli Eğitim Bakanlığı bir çözüm bulmalı.

MEB KITAPLARI ÖĞRENCİLERE YETERLİ

  • Eğitimci Gülcan Öncel, yardımcı kaynak kitap setlerinin aile bütçesine ciddi yük oluşturduğuna dikkat çekti. Eğitim giderlerinin aileler üzerinde oluşturduğu baskıya da dikkat çeken Öncel, “Veliler çocuklarının başarılı olmasını istiyor ve çoğu zaman önerilen her kitabı almak zorunda olduklarını düşünüyor. Bu durum, aile bütçesini zorlamanın yanında, ebeveynlerde suçluluk ve yetersizlik duygusu da oluşturabiliyor. Oysa öğrencinin ihtiyacı olmayan bir kitabı almak, ona mutlaka akademik katkı sağlamaz” diye konuştu. Öncel sözlerini şöyle tamamladı: “Eğitimde temel ilkemiz şu olmalı: Hiçbir çocuk, ailesinin ekonomik imkanları yetersiz olduğu için öğrenme fırsatından mahrum kalmamalı. MEB kaynakları, öğrencilerin kazanımları elde etmesi için yeterli kaynaklardır.”

Eğitimin sınırlarını aşan 10 yıl: Türkiye Maarif Vakfı küresel bir başarı hikayesi yazıyor
Gündem
Eğitimin sınırlarını aşan 10 yıl: Türkiye Maarif Vakfı küresel bir başarı hikayesi yazıyor
ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek
Gündem
ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek
Sumbas Kaymakamlığı’ndan köy okulunda kapsamlı bilinçlendirme eğitimi
Gündem
Sumbas Kaymakamlığı’ndan köy okulunda kapsamlı bilinçlendirme eğitimi

Başlıklar :eğitimtoplumöğrenci
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026