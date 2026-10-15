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Eğitimin sınırlarını aşan 10 yıl: Türkiye Maarif Vakfı küresel bir başarı hikayesi yazıyor

Eğitimin sınırlarını aşan 10 yıl: Türkiye Maarif Vakfı küresel bir başarı hikayesi yazıyor

21:54, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 22:15, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Eğitimin sınırlarını aşan 10 yıl: Türkiye Maarif Vakfı küresel bir başarı hikayesi yazıyor
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı, küresel eğitim yolculuğundaki 10. yılını "Geleceği İnşa Eden On Yıl" vizyonuyla kutluyor. 66 ülkede 80 bini aşkın öğrenciye ulaşan Vakfın Beştepe'de düzenlenen programında konuşan Başkan Mahmut Mustafa Özdil, eğitimin sınırları aşan gücüne dikkat çekerek, "10 yıl önce yükselttiğimiz yeni ses, bugün sayısız dilde ve gönülde yankılanıyor" dedi. Özdil, adil eğitim, uluslararası dayanışma ve FETÖ ile mücadele vurgusu yaparak Maarif vizyonunun detaylarını paylaştı.

Türkiye Maarif Vakfı, kuruluşunun 10. yıl dönümünde hem geride bıraktığı birikimi simgeleyen "Geleceği İnşa Eden On Yıl" çalışmasıyla hem de düzenlediği görkemli programla küresel eğitim alanındaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.


17 Haziran 2016'da Türkiye’nin uluslararası eğitim vizyonunu, kültür diplomasisini ve insani değerleri temel alarak yola çıkan Türkiye Maarif Vakfı, 10 yıllık süre zarfında Antarktika hariç tüm kıtalara yayılan devasa bir eğitim ekosistemine dönüştü. Vakfın yayımladığı "Geleceği İnşa Eden On Yıl" kitabı; farklı coğrafyalarda devralınan ve sıfırdan kurulan okullardan Uluslararası Maarif Eğitim Modeli’ne, kültür ve bilim diplomasisinden insan odaklı başarı hikâyelerine kadar Türkiye'nin küresel eğitimdeki imzasını kayda geçiriyor.


Beştepe Millet Kütüphanesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, vakfın 10 yılda katettiği mesafeyi ve gelecek vizyonunu değerlendirdi.

Başkan Özdil, Maarif vizyonunun detaylarını paylaştı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, 10 yıl evvel uluslararası dayanışma temelinde yeni bir ses yükseltmek, birlikte öğrenmenin ve birlikte çözüm aramanın imkanlarını çoğaltmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bugün o ses 66 ülkede, sayısız dilde, zihinlerde ve gönüllerde yankılanıyor." dedi.



Özdil, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yol göstericilikleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dünyada okula erişmekle adaletsizliğin bitmediğine işaret eden Özdil, okulda çocukların kültürüne, milli ve manevi değerlerine dair anlatılanların da önem arz ettiğine dikkati çekti.

Gelişmiş kabul edilen ülkelerde de eğitimde çeşitli sorunlar yaşandığının altını çizen Özdil, herkesin birbirinden öğrenmeye, tecrübeleri paylaşmaya ve birlikte çözüm aramaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"Evet FETÖ'den bahsediyorum"

Özdil, "Yeni bir sözün yükselmesi gerekiyordu. Bizler de 10 yıl evvel bu yeni sesi uluslararası dayanışma temelinde yükseltmek, birlikte öğrenmenin ve birlikte çözüm aramanın imkanlarını çoğaltmak için yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu ortak arayışa sunabileceği çok şey olduğunu vurgulayan Özdil, farklı dil, inanç, gelenek ve hayat biçimlerinin binlerce yıldır birbiriyle karşılaşıp durduğu çok geniş bir coğrafyanın tecrübesine sahip olunduğunu belirtti.

Özdil, dünyanın pek çok toplumuyla bağlar kurduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimizi kimseden üstün görmediğimiz gibi hiç kimsenin tahakkümüne razı olacak bir çaresizlik içinde de değiliz. Herkesle eşit, doğrudan ve sahici ilişkiler geliştirebilme tecrübemiz var. Modernleşmenin faydalarını da zararlarını da sancılarını da kendi birikimine yabancılaşmadan dünyaya açılma ihtiyacını da biliyoruz. Eğitimde imkanları genişletmenin ne kadar büyük bir emek istediğini, üstelik bu alanın istismara da ne kadar açık olabileceğini, kendini olduğundan başka türlü göstermek isteyen zavallıların eğitimi araçsallaştırarak nelere cüret edebileceklerini de kendi tecrübemizden tanıyoruz. Evet FETÖ'den bahsediyorum. Türkiye Maarif Vakfı olarak işte tam da bu zeminde, eğitimi uluslararası dayanışmanın konusu yapan, farklı toplumların birikimini önemseyen ve çocukların geleceği için birlikte çalışmayı, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerle sahici ve uzun soluklu işbirlikleri geliştirmeyi esas alan bir anlayışla yola çıktık."

"Sesimiz 66 ülkede, sayısız dilde, zihinlerde ve gönüllerde yankılanıyor"

Özdil, vakfın Antarktika dışındaki bütün kıtalarda bulunduğunu, 66 ülkede 600'den fazla eğitim kurumunda 80 binden fazla öğrencisinin olduğunu belirtti.

Sayıların ötesinde, kendilerine duyulan güvenin ve sunulan imkanların hakkını, eğitimin niteliğini yükselterek, ilişkileri derinleştirerek ve ortak birikimi geliştirerek vermeleri gerektiğini belirten Özdil, bunun için okul, öğretmen, yönetici, fiziksel koşullar, aile, teknoloji, akademik üretim ve mezunların birbirini sürekli beslediği bütünlüklü bir eğitim ekosistemine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Özdil, "Biz bu ekosistemi eğitimde nitelik ve derinleşme, bilgi üretimi ve bilgi adaleti ile sürdürülebilir, kalite esaslı bir kurumsal model olmak üzere üç ana eksen üzerinde geliştiriyoruz. Uluslararası eğitim düşüncesine katkı sunan, karşılıklı öğrenmeyi esas alan, referans kabul edilebilecek bir kurum olabilmenin de ancak böyle mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile büyükelçilikler, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, veliler ve öğrencilere teşekkür eden Özdil, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, 10 yıl önce 'dünyada yeni bir ses yükselsin' diye yola çıkmıştık. Bugün o ses 66 ülkede, sayısız dilde, zihinlerde ve gönüllerde yankılanıyor. Geleceği inşa eden 10 yıl için çok teşekkür ediyoruz. Desteğiniz ve milletimizin güveniyle, çocuklarımızın kendi sözlerini özgürce söyleyebilecekleri, kimseyi kendi sesinden mahrum bırakmayan, daha adil bir dünya için çalışacağımıza emin olabilirsiniz."

Yedi kategoride ödül

Maarif Ödülleri, dünyanın farklı coğrafyalarındaki Maarif öğrencileri ve öğretmenlerinin akademiden bilime, spordan sanata, Türkçeden toplumsal faydaya uzanan başarılarını görünür kılmayı amaçlıyor. Yedi kategoride verilen ödüller kapsamında 9 öğrenci ve 1 öğretmen, ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettikleri başarılarla ödüle layık görüldü.

-Akademik Zirve Kategorisi

Nijer’den ABDOUL MAJID HAMED (Lise 3. Sınıf - 16), BAC A8 Sınavı’nda ülke birinciliği elde etti.

Sudan’dan MAAZ ABDELMONEIM SALIH OSMAN (Yüksek Lisans Öğrencisi - 23) ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü birincilikle tamamladı.

-Bilim ve Teknoloji Kategorisi

Kırgızistan’dan SULTAN MUSAKHODZHAEV, (11. Sınıf - 17) Ulusal Matematik Olimpiyatı’nda birinci, Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda üçüncü oldu. Pakistan’dan INAYA KHAN (9. Sınıf - 14), TEKNOFEST 2025 KKTC Sosyal İnovasyon Kategorisi’nde birincilik elde etti.

-Dil ve Türkçe

Afganistan’dan MOHAMMAD MUSTAFA OMAR (10. Sınıf - 17), Maarif Türkçe Dil ve Tespit Sınavı’nda dünya birincisi oldu.

Suriye’den ABDULHAMID ALSERMANI (Lise Mezunu - 20), 2025 Maarif Türkçe Münazara Yarışması’nda birincilik elde ederken aynı zamanda Türkçe Öğretim Seti yazarı olarak ödüle layık görüldü.

-Sportif Mükemmeliyet Kategorisi

Kırgızistan’dan ILIM KACHKYNOV, (5. Sınıf - 11) dünya judo şampiyonluğuyla ödüle layık görüldü.

-Toplumsal Fayda Kategorisi

Sudan’dan MAKHTOM ABDALLA ABAKET (Üniversite öğrencisi - 22), UNICEF Barış Elçisi olarak yürüttüğü çalışmalarla ödüle layık görüldü.

-Kültür Sanat Kategorisi

Togo’dan KAREN MANUELA SOLIM BAGNY (11. Sınıf - 16), Kale'm Ailem Projesi Kısa Film Yarışması birinciliğiyle ödüle layık görüldü.

-Eğitime Değer Kategorisi

Somali’den öğretmen ISMAIL IBRAHIM ISAK, “Türkçeyi Sevdiren Öğretmen” ödülünün sahibi oldu.

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Başlıklar :Türkiye Maarif VakfıMustafa ÖzdilEğitim
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