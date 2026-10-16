Sumbas Kaymakamlığı’ndan köy okulunda kapsamlı bilinçlendirme eğitimi

Sumbas Kaymakamlığı organizasyonunda Aşağı Çiçeklidere Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Günlük yaşamda karşılaşılabilecek risklere karşı çocuklarda farkındalık ve bilinç oluşturmayı amaçlayan programa farklı kurumlardan uzman görevliler katıldı.

Program kapsamında yetkililer tarafından öğrencilere dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar, orman yangınlarıyla mücadele, ilk yardım müdahaleleri ve temel trafik kuralları anlatıldı. Teorik anlatımların yanı sıra sahadaki uygulamalı çalışmalar sayesinde çocukların edindikleri bilgileri pekiştirmeleri sağlandı.

"PROGRAM DİĞER OKULLARDA DA SÜRECEK"

Etkinlikte konuşan Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, farklı kurumların iş birliğiyle öğrencilere hayati önem taşıyan bilgilerin aktarıldığını belirtti. Teorik ve uygulamalı eğitimleri bir araya getirdiklerini vurgulayan Kaymakam Kara, benzer Bilinçlendirme programlarının ilçedeki diğer köy okullarında da aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Okul Müdürü Selda Şekeroğlu da organizasyona katkı sunan tüm kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından program renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe destek veren gönüllü kuaförler tarafından öğrencilerin kişisel bakımları yapılarak saç kesimleri gerçekleştirildi. Eğlenceli anların yaşandığı program, çocuklara yapılan sucuk ikramının ardından neşeyle sona erdi.