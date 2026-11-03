12:49, 03/11/2026, Salı
Antalya'da küçük matematik dehaları yarıştı: 15 ülkeden çocuklar bir araya geldi
Antalya, 15 ülkeden gelen çocukların katıldığı Uluslararası Mental Aritmetik Olimpiyatı'na ev sahipliği yaptı. Farklı ülkelerden öğrencilerin matematik sorularını çözmek için zamanla yarıştığı anlar kameralara yansıdı.
Antalya'da 31 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Mental Aritmetik Olimpiyatı, farklı ülkelerden çocukları bir araya getirdi. 15 ülkeden gelen öğrenciler, zihinsel hesaplama becerilerini sergilemek için yarışmada ter döktü.
Matematik sorularını doğru ve hızlı şekilde çözmeye çalışan çocukların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Uluslararası organizasyonda öğrencilerin sorulara odaklandığı ve hesaplama yapmak için çaba gösterdiği anlar kameralara yansıdı.
Başlıklar :AntalyaMatematikAritmetik Olimpiyatı