Antalya'da küçük matematik dehaları yarıştı: 15 ülkeden çocuklar bir araya geldi

İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrenciden yemek protestosu: 'Diyetlerimize uygun öğün veren bir plan hazırlandı mı?'

İstanbul Üniversitesi’nde toplanan bir grup öğrenci, yemekhane düzenlemelerini ve fiyat artışlarını öne sürerek rektörlük önünde protesto eylemi düzenledi. Grup adına sözcülük yapan öğrencinin, binlerce kişiye sunulan toplu yemek hizmetinde "Bizim diyetimize uygun bir öğün veren plan hazırlandı mı?" diyerek kişiye özel diyet menüsü talep etmesi ve çorba firmalarını komplo kurmakla suçlaması ilginç görüntülere sahne oldu.