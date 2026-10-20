MEB'den Edirne'den Hakkari'ye eşitleyen yenilik: 26 Ekim'de uygulama başlıyor
İstanbul’dan Mardin’e, Edirne’den Hakkâri’ye kadar sınavlarda ortak uygulama dönemi başlıyor. MEB’in 16 branşta hayata geçireceği yeni sistemle ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ülke genelinde standart bir yapı oluşturulması hedefleniyor.
Sistem, ortaokullarda 5, 6 ve 7’nci sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce; liselerde ise 9, 10 ve 11’inci sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerini kapsayacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre toplam 16 branşta uygulanacak sistemde, öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, beceri temelli ve açık uçlu sorulardan oluşan bir havuz kullanılacak.
HER DÖNEM 8 BİN SORU
Soru havuzunun geliştirilmesi kapsamında ilk ortak yazılı sınavlardan önce sisteme yaklaşık 8 bin sorunun aktarılması planlanıyor. Her sınav döneminde de yaklaşık 8 bin yeni sorunun hazırlanması hedefleniyor. Sınavlar, eğitim öğretim yılı başında zümre öğretmenlerince belirlenen konu soru dağılım tablolarındaki senaryolara göre oluşturulacak.
Seçilen senaryodaki öğrenme çıktılarına yönelik iki açık uçlu soru, zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla hazırlanarak sisteme girilecek. Diğer sorular ise Bakanlığın soru havuzundan, öğretmenlerin belirleyeceği güçlük düzeylerine göre otomatik olarak seçilecek. Kolay, orta ve zor seviyelerde hazırlanacak soruların güçlük düzeyleri ile puan değerleri öğretmenlerin mesleki değerlendirmeleri doğrultusunda belirlenecek.
Öğretmenler, sistem üzerinden oluşturulan sınav kâğıtlarını ve puanlama anahtarlarını kontrol ederek onaylayacak. Soru havuzundan seçilen soruların gerekçelendirilerek en fazla iki defa değiştirilmesine de imkân tanınacak. Sınav kâğıtlarının basımı ve çoğaltılması ise gizlilik ve güvenlik ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirilecek.
Sınav sonrası soru bazlı puanlar e-Okul’a girilerek sonuçlar ilgili öğrenme çıktılarıyla eşleştirilecek. Öğretmenler, öğrencilerin güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarını belirleyerek öğretim süreçlerini yeniden planlayabilecek.