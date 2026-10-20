AÖL KAYIT TAKVİMİ 2026-2027: MEB Açık Lise kayıtları son gün ne zaman, kayıtlar nasıl yapılacak?
AÖL kayıt yenileme 2026-2027 işlemleri için son tarih ve kayıt ücreti öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı AÖL kayıtları için son başvuru tarihini uzattı. Açık Öğretim Lisesinde yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık Öğretim Lisesinde (AÖL) 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt takvimi güncellendi. Daha önce 12 Ekim'de tamamlanması planlanan AÖL kayıtları, yapılan düzenlemeyle 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı. Böylece ilk kez açık liseye kayıt yaptıracak ve mevcut kaydını yenileyecek öğrencilere işlemlerini tamamlamaları için ek süre tanındı.
AÖL kayıtları ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığının güncellediği takvime göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2026 Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.
İlk olarak 12 Ekim'de tamamlanması öngörülen başvuru süreci, alınan uzatma kararıyla 11 gün ileriye taşındı. Öğrenciler, belirlenen son tarihe kadar kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesinde eğitimine devam eden öğrencilerin kayıt yenileme sürecinde öncelikle kayıt ücretini ödemesi, ardından ders seçimlerini tamamlaması gerekiyor.
Kayıt yenileme işlemlerinde izlenecek adımlar şöyle:
1. Kayıt ücretinin ödenmesi: Öğrenciler, ödemelerini odeme.meb.gov.tr adresinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın ATM ve mobil bankacılık kanallarından gerçekleştirebiliyor.
2. Öğrenci sistemine giriş: Ücretin yatırılmasının ardından öğrenci bilgileri sisteme otomatik olarak işleniyor. Öğrenciler aolweb.meb.gov.tr üzerinden e-Devlet bilgileri ya da T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapabiliyor.,
3. Ders seçiminin tamamlanması: Öğrenciler, sistemdeki "Ders Seçme İşlemleri" bölümünden zorunlu ve seçmeli derslerini belirleyerek seçimlerini kaydedebiliyor.
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının tarihleri de belli oldu.
2026-2027 AÖL 1. dönem sınav takvimi
- Yazılı sınav 20 Aralık 2026
- e-Sınav başlangıcı 28 Kasım 2026
- e-Sınav bitişi 18 Ocak 2027
- Sonuçların açıklanması 21 Ocak 2027
Buna göre yazılı sınavlar 20 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek. Elektronik sınavlar ise 28 Kasım 2026 ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında düzenlenecek.
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları, açıklanan takvime göre 21 Ocak 2027 Perşembe günü ilan edilecek.
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini henüz tamamlamayan öğrenciler için son tarih ise 23 Ekim 2026 olarak uygulanacak.