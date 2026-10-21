MEB ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) TAKVİMİ 2026-2027: Ortak Yazılı Sınav Sistemi nedir? 5, 6 ve 7 ve 9, 10 ve 11. sınıf yazılıları ne zaman? Sınıflara göre OYSS sınav tarihleri
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk yazılılarında sınav hazırlama ve değerlendirme süreçlerini ortak standartlara bağlayacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflarda belirli dersleri kapsayan uygulamada sınavlar 3-13 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak; işte ders ders sınav takvimi, kapsam dışında kalan dersler, sınav süreleri ve mazeret sınavlarının tarihleri.
Millî Eğitim Bakanlığı, Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ni 26 Ekim’de öğretmenlerin kullanımına açacak. Birinci dönem birinci yazılıları 3-13 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak; bazı sınıf ve derslerde farklı takvim uygulanacak.
Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) uygulama kılavuzunu yayımladığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem birinci yazılılarıyla devreye girecek. Resmî ve özel ortaokullar ile liselerin belirli sınıf ve derslerini kapsayan sistem, sınav hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde ortak standartları güçlendirmek amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden kullanılacak.
Ortak Yazılı Sınav Sistemi nedir?
OYSS, okul geneli ortak yazılı sınavların planlanması, soruların hazırlanması, puanlama ve sonuçların analiz edilmesi süreçlerini dijital ortamda bir araya getiriyor. Sistemle öğretmenlerin beceri temelli açık uçlu sorulara erişiminin desteklenmesi ve sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi amaçlanıyor.
Sistem, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 11 ildeki 1.999 okulda pilot olarak uygulandı. Pilot çalışma, 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ile 10. sınıf felsefe derslerinde gerçekleştirildi.
Hangi sınıflar ve dersler kapsamda?
Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce dersleri sistem kapsamında yer alıyor. Ancak 7. sınıf İngilizce sınavları kapsam dışında tutuluyor.
Liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ve İngilizce derslerinde sistem uygulanacak. 11. sınıf İngilizce sınavları ise OYSS kapsamında yapılmayacak.
Azınlık okullarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları da sisteme dâhil değil. Milletlerarası özel öğretim kurumları, akşam liseleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarında OYSS kullanılmayacak.
Birinci dönem birinci yazılıları ne zaman yapılacak?
Birinci dönem birinci yazılı sınavları 3-13 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her sınav için 40 dakika süre verilecek.
Günde tek sınav olduğunda sınav ikinci ders saatinde, iki sınav olduğunda ise ikinci ve dördüncü ders saatlerinde yapılacak. 10 Kasım’daki sınavlar dördüncü ders saatinde uygulanabilecek; okul müdürlükleri gerektiğinde farklı bir ders saati belirleyebilecek.
Ortaokul sınav takvimi
Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıfları için açıklanan takvim şöyle:
3 Kasım 2026 Salı: Fen bilimleri
5 Kasım 2026 Perşembe: Matematik — 6. sınıflar hariç
6 Kasım 2026 Cuma: Sosyal bilgiler
10 Kasım 2026 Salı: Türkçe
11 Kasım 2026 Çarşamba: 6. sınıf matematik — ülke geneli ortak yazılı
12 Kasım 2026 Perşembe: İngilizce — 7. sınıflar hariç
13 Kasım 2026 Cuma: Din kültürü ve ahlak bilgisi
Lise sınav takvimi
Liselerin 9, 10 ve 11. sınıfları için açıklanan takvim şöyle:
3 Kasım 2026 Salı: Biyoloji
4 Kasım 2026 Çarşamba: Kimya ve tarih
5 Kasım 2026 Perşembe: Matematik
6 Kasım 2026 Cuma: Fizik ve felsefe
10 Kasım 2026 Salı: Coğrafya
11 Kasım 2026 Çarşamba: Türk dili ve edebiyatı — 10. sınıflar hariç; din kültürü ve ahlak bilgisi
12 Kasım 2026 Perşembe: 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı — ülke geneli ortak yazılı
13 Kasım 2026 Cuma: İngilizce — 11. sınıflar hariç
Mazeret sınavları 23-27 Kasım’da yapılacak
Mazeret sınavları, 23-27 Kasım 2026 tarihlerinde OYSS üzerinden düzenlenecek. Bu sınavlara da katılamayan öğrenciler, mazeretlerinin sona erdiği tarihten sonraki beş iş günü içinde sınava alınacak.
Sorular nasıl hazırlanacak?
Sınavlar, konu soru dağılım tablolarındaki senaryolardan alan zümre öğretmenlerinin belirlediklerine göre hazırlanacak. Seçilen senaryodaki iki öğrenme çıktısına yönelik iki açık uçlu soru ve bunların puanlama anahtarlarını öğretmenler hazırlayacak; diğer sorular sistemdeki havuzdan seçilecek.
Soruların kolay, orta ve zor olmak üzere güçlük düzeyleri ile puan değerlerini öğretmenler belirleyecek. Soru havuzu, sınavdan dört gün önce öğretmenlerin erişimine açılacak.
Birinci dönem birinci ortak yazılılarından önce havuza yaklaşık 8 bin soru aktarılması hedefleniyor. Her sınav döneminde yaklaşık 8 bin yeni soru geliştirilmesi de planlanıyor.
Sonuçlar e-Okul’a soru bazında işlenecek
Sınavı, ilgili saatte sınıfta dersi bulunan öğretmen uygulayacak; kâğıtları ise dersin öğretmeni değerlendirecek. Öğretmenler, her sorudan alınan puanı sınav kâğıdındaki sıraya uygun biçimde e-Okul’a girecek.
Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve sonuçlar dönemin ders puanı hesaplamasında kullanılacak. Soru bazlı verilerle öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analizler oluşturularak hangi öğrenme çıktılarında desteğe ihtiyaç duyulduğu belirlenecek.
Öğrenciler, toplam puanlarının yanı sıra güçlü oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanları da görebilecek. Aynı derste farklı zamanlarda yapılan sınavların sonuçları karşılaştırılarak akademik gelişimleri izlenebilecek.
Sonuçlara ilişkin toplu öğrenci listeleri yayımlanmayacak. Okullar ve sınıflar arasında karşılaştırma yapılmayacak.
Sistem 26 Ekim’de kullanıma açılacak
OYSS’ye ilişkin bilgilendirme ve eğitimler 19-23 Ekim tarihlerinde tamamlanacak. Öğretmenler, 26 Ekim’e kadar sistem üzerinden deneme uygulamaları yapabilecek.
26 Ekim’den itibaren okul geneli ortak yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemler sistem üzerinden yürütülecek.