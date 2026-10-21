MEB ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) TAKVİMİ 2026-2027: Ortak Yazılı Sınav Sistemi nedir? 5, 6 ve 7 ve 9, 10 ve 11. sınıf yazılıları ne zaman? Sınıflara göre OYSS sınav tarihleri

Sorular nasıl hazırlanacak?





Sınavlar, konu soru dağılım tablolarındaki senaryolardan alan zümre öğretmenlerinin belirlediklerine göre hazırlanacak. Seçilen senaryodaki iki öğrenme çıktısına yönelik iki açık uçlu soru ve bunların puanlama anahtarlarını öğretmenler hazırlayacak; diğer sorular sistemdeki havuzdan seçilecek.





Soruların kolay, orta ve zor olmak üzere güçlük düzeyleri ile puan değerlerini öğretmenler belirleyecek. Soru havuzu, sınavdan dört gün önce öğretmenlerin erişimine açılacak.





Birinci dönem birinci ortak yazılılarından önce havuza yaklaşık 8 bin soru aktarılması hedefleniyor. Her sınav döneminde yaklaşık 8 bin yeni soru geliştirilmesi de planlanıyor.





Sonuçlar e-Okul’a soru bazında işlenecek





Sınavı, ilgili saatte sınıfta dersi bulunan öğretmen uygulayacak; kâğıtları ise dersin öğretmeni değerlendirecek. Öğretmenler, her sorudan alınan puanı sınav kâğıdındaki sıraya uygun biçimde e-Okul’a girecek.





Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve sonuçlar dönemin ders puanı hesaplamasında kullanılacak. Soru bazlı verilerle öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde analizler oluşturularak hangi öğrenme çıktılarında desteğe ihtiyaç duyulduğu belirlenecek.





Öğrenciler, toplam puanlarının yanı sıra güçlü oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanları da görebilecek. Aynı derste farklı zamanlarda yapılan sınavların sonuçları karşılaştırılarak akademik gelişimleri izlenebilecek.





Sonuçlara ilişkin toplu öğrenci listeleri yayımlanmayacak. Okullar ve sınıflar arasında karşılaştırma yapılmayacak.





Sistem 26 Ekim’de kullanıma açılacak





OYSS’ye ilişkin bilgilendirme ve eğitimler 19-23 Ekim tarihlerinde tamamlanacak. Öğretmenler, 26 Ekim’e kadar sistem üzerinden deneme uygulamaları yapabilecek.





26 Ekim’den itibaren okul geneli ortak yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemler sistem üzerinden yürütülecek.