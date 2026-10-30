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Sınav ne zaman, OYSS sınavlar nasıl olacak, hangi sınıflar girecek? MEB ortak sınavlar hangi dersleri kapsayacak?

Sınav ne zaman, OYSS sınavlar nasıl olacak, hangi sınıflar girecek? MEB ortak sınavlar hangi dersleri kapsayacak?

13:42, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 13:42, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Sınav ne zaman, OYSS sınavlar nasıl olacak, hangi sınıflar girecek? MEB ortak sınavlar hangi dersleri kapsayacak?
Ortak yazılı sınav sistemi

2026-2027 yılı Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) sınav takvimi yayımlandı. MEB ortak sınavları ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilecek. İlk dönem ortak sınavlar kasım ayında uygulanacak. Ortaokullarda 3 Kasım'da başlayacak sınavlar 13 Kasım'da, liselerde ise 3 Kasım'da başlayacak sınavlar 13 Kasım'da sona erecek. OYSS sınavı, ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsayacak. Peki ortak sınavlar hangi dersleri kapsayacak?

MEB 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarına ilişkin okul geneli ortak yazılı sınav uygulama takvimi açıklandı. Ortaokul ve liselerde toplam 16 branşta uygulanacak sistemde artık iki sınav sorusunu öğretmenler belirleyecek, geriye kalan sorular MEB soru havuzundan gelecek.

MEB 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarına ilişkin okul geneli ortak yazılı sınav uygulama takvimi açıklandı. Ortaokul ve liselerde toplam 16 branşta uygulanacak sistemde artık iki sınav sorusunu öğretmenler belirleyecek, geriye kalan sorular MEB soru havuzundan gelecek.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027

Ortaokullarda 3 Kasım'da başlayacak sınavlar 13 Kasım'da, liselerde ise 3 Kasım'da başlayacak sınavlar 13 Kasım'da sona erecek. Ortak Yazılı Sınav Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek sınavlar, ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsayacak. 6'ncı sınıf matematik dersi birinci dönem birinci sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.


MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2026-2027Ortaokullarda 3 Kasım'da başlayacak sınavlar 13 Kasım'da, liselerde ise 3 Kasım'da başlayacak sınavlar 13 Kasım'da sona erecek. Ortak Yazılı Sınav Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek sınavlar, ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci sınıfları, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıfları kapsayacak. 6'ncı sınıf matematik dersi birinci dönem birinci sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

MEB LİSE SINAV TARİHLERİ 2026-2027

Liselerde ise biyoloji sınavı 3 Kasım'da, kimya ve tarih sınavları 4 Kasım'da, matematik sınavı 5 Kasım'da, fizik ve felsefe sınavları 6 Kasım'da yapılacak.

MEB LİSE SINAV TARİHLERİ 2026-2027Liselerde ise biyoloji sınavı 3 Kasım'da, kimya ve tarih sınavları 4 Kasım'da, matematik sınavı 5 Kasım'da, fizik ve felsefe sınavları 6 Kasım'da yapılacak.

LİSE ORTAK SINAV HANGİ DERSLERDEN YAPILACAK?

Coğrafya sınavı 10 Kasım'da, Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları 11 Kasım'da, İngilizce sınavı ise 13 Kasım'da gerçekleştirilecek.

10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi birinci dönem birinci sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 12 Kasım Perşembe günü yapılacak.




LİSE ORTAK SINAV HANGİ DERSLERDEN YAPILACAK?Coğrafya sınavı 10 Kasım'da, Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi sınavları 11 Kasım'da, İngilizce sınavı ise 13 Kasım'da gerçekleştirilecek.10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi birinci dönem birinci sınavı, ülke geneli ortak yazılı sınav kapsamında 12 Kasım Perşembe günü yapılacak.

MEB ORTAK SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA OLACAK?

Sınavlar, aynı gün tek sınav yapılması halinde ikinci ders saatinde, iki sınav yapılması halinde ise ikinci ve dördüncü ders saatlerinde uygulanacak. Sınav süresi 40 dakika olacak.

MEB ORTAK SINAV SÜRESİ NE KADAR, KAÇ DAKİKA OLACAK?Sınavlar, aynı gün tek sınav yapılması halinde ikinci ders saatinde, iki sınav yapılması halinde ise ikinci ve dördüncü ders saatlerinde uygulanacak. Sınav süresi 40 dakika olacak.

10 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek okul geneli ortak yazılı sınavlar dördüncü ders saatinde uygulanabilecek. İhtiyaç halinde okul müdürlüğünün planlaması doğrultusunda sınavlar farklı bir ders saatinde de yapılabilecek.


10 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek okul geneli ortak yazılı sınavlar dördüncü ders saatinde uygulanabilecek. İhtiyaç halinde okul müdürlüğünün planlaması doğrultusunda sınavlar farklı bir ders saatinde de yapılabilecek.

HANGİ SINAFLARDA İNGİLİZCE DERSİ ORTAK SINAV YAPILMAYACAK?

Öte yandan, 7'nci ve 11'inci sınıf İngilizce derslerinde Ortak Yazılı Sınav Sistemi uygulanmayacak.

HANGİ SINAFLARDA İNGİLİZCE DERSİ ORTAK SINAV YAPILMAYACAK?Öte yandan, 7'nci ve 11'inci sınıf İngilizce derslerinde Ortak Yazılı Sınav Sistemi uygulanmayacak.
Başlıklar :MEBortak sınavortak sınav tarihiortak yazılı sınav sistemi
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