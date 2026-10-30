AÖL SINAV TARİHLERİ 2026-2027: 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri, MEB tarafından paylaşıldı. Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem basılı evrakla yapılacak sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü basılı evrakla okullarda yapılacak. İşte 2026-2027 AÖL sınav tarihleri.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem basılı evrakla yapılacak sınavları 20 Aralık 2026 Pazar günü basılı evrakla okullarda; e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 28 Kasım 2026-18 Ocak 2027 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği sınav merkezlerinde yapılacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, OTURUMLAR SAAT KAÇTA?
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının tarihi şu şekilde;
1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00’te yapılacak.
AÇIK LİSE SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
02-16 Kasım 2026 tarihleri arasında e-Sınav randevusu alıp e-Sınava girecek adaylar 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren,
Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.