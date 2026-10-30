6 Kasım bim kataloğu 2026: Haftaya Cumaya BİM'e ne gelecek indirimdeki ürünler neler, hangileri?

LGS 2027 SINAV TAKVİMİ! LGS 2027 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile LGS sınavı bu sene hangi tarihte yapılacak?

LGS 2027 sınav tarihi, liseye geçiş sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği konular arasında yer alıyordu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS merkezi sınavı, 13 Haziran 2027 Pazar günü düzenlenecek. Böylece sınava hazırlanan öğrenciler için önemli bir tarih netleşirken, çalışma programlarının da belirlenen takvime göre şekillenmesi bekleniyor. Sınav tarihinin açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını, sınavın oturum saatlerini ve diğer uygulama ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki, 2027 LGS sınavı hangi gün yapılacak? Başvurular ne zaman alınacak? Sınav giriş belgeleri ve diğer detaylar ne zaman belli olacak? İşte 2027 LGS takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…