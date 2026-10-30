6 Kasım bim kataloğu 2026: Haftaya Cumaya BİM'e ne gelecek indirimdeki ürünler neler, hangileri?
6 Kasım 2026 BİM aktüel kataloğu, haftanın indirimli ürünlerini takip edenlerin gündeminde. Alışveriş listesini hazırlayan tüketiciler, cuma günü BİM mağazalarına gelecek ürünleri ve fiyatlarını araştırıyor. Peki, 6 Kasım Cuma BİM’e ne gelecek, hangi ürünler indirimde olacak? İşte 6 Kasım BİM aktüel kataloğuna ilişkin merak edilenler.
BİM Marketler Zinciri'nin merakla beklenen 6 Kasım 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. "Haftaya Cuma BİM'e ne gelecek, indirimdeki aktüel ürünler neler, mutfak eşyaları ve ev gereçlerinde hangi indirimler var?" sorularını yanıtlayan yeni broşürde züccaciye, ev organizerleri ve pratik ev gereçleri dikkat çekiyor. Peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla satışa sunulacak 6 Kasım BİM aktüel kataloğunun öne çıkan fırsat ürünleri ve fiyatları şu şekildedir:
BİM aktüel 6 Kasım kataloğu
3 Katlı Kurutmalık 56x63x168 cm 1.090 TL
Chef's Tava Seti 24+28 cm 649 TL
Chef's Wok Tava 28 cm 429 TL
Solingen Bıçak + Soyacak Seti 4'lü 329 TL
Çelik Kesme Panosu 30x40 cm 629 TL
Benante Saplı Örgülü Organizer 21x17x12 cm 289 TL
Benante Akasya Sunumluk Çeşitleri 99 TL
Bambu Sunumluk / Kesme Tahtası Çeşitleri 139 TL
Akasya Kase 20 cm 329 TL
Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri 79 TL
Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri 45 TL
Çekmece İçi Kaşıklık 159 TL
Kesme Panosu 33x24 cm 109 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 450 ml 39 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü 750 ml 49 TL
Dikiş Kutusu 6 L 139 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 23 L 219 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 219 TL
Tekerlekli Düzenleyici 3 Katlı 259 TL
Metal Patates / Soğan Kabı 299 TL
Metal Ekmek Kutusu 34x18x14,5 cm 259 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler 549 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 89 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 720 cc 119 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 159 TL
Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 139 TL
Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 24 cm 349 TL
Zoey Su Bardağı 315 cc 3'lü 139 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase 1500 cc 109 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase 2600 cc 149 TL
Rakle Cam Su Bardağı 315 cc 3'lü 139 TL
Rakle Cam Meşrubat Bardağı 360 cc 3'lü 159 TL
Rakle Cam Kahve Yanı Su Bardağı 135 cc 6'lı 189 TL
Ören Bayan Tek Kişilik Battaniye 150x220 cm 679 TL
Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 115 TL
Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL
Maisonette Bornoz 699 TL
Flanel Yastık Kılıfı 50x70 cm 2'li 169 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 999 TL
Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı 45x45 cm 189 TL
Mutfak Önlüğü 63x78 cm 139 TL
Mutfak Havlusu Seti 30x50 cm 2'li 119 TL
Fırın Eldiveni 99 TL
Baskılı Kumaş Çanta 42x37 cm 159 TL
Desenli Rimli Tepsi 22x30 cm 139 TL
Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti 149 TL
Benante Desenli Kupa 280 ml 129 TL
Benante Desenli Kahve Fincan Takımı 90 ml 2'li 319 TL
Okyanus Home Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li 219 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 570 cc 85 TL
Kapı Önü Paspası 40x60 cm 99 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 150x200 cm 349 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 100x200 cm 249 TL
Yastık Alezi 50x70 cm 2'li 169 TL
Kışlık Gömlek Erkek 299 TL
Comfort Care Boxer Erkek 199 TL
Comfort Care Askılı Atlet Kadın 129 TL
Çorap Erkek 2'li 99 TL
Slip Kadın 2'li 129 TL
Organizer Kutu 249 TL
Articolo Anahtarlık 89 TL
Mamajoo Ortodontik Silikon Emzik 2'li 159 TL
Yumoş Çorap Çeşitleri Kadın 69 TL
Soket Çorap Kadın 2'li 79 TL
Casilli Şardonlu Termal Tayt 419 TL
Yumuşak Kumaş Pijama Takımı Kadın 449 TL
Pelüş Şapka Kadın 159 TL
Eldiven Kadın 249 TL
Katlanabilir Pelüş Kulaklık 129 TL
Şal 50x185 cm 229 TL
Ayakkabı Kadın 799 TL
Articolo Çanta Aksesuarı 139 TL
Omuz Çantası Kadın 43x32x12 cm 349 TL
Ev Botu Kadın 249 TL
Terlik Kadın 229 TL
Dikiş Kutusu 175 TL