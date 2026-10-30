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TCDD işçi alımı kura çekimi ne zaman? Devlet Demiryolları kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi ne zaman açıklanacak?

TCDD işçi alımı kura çekimi ne zaman? Devlet Demiryolları kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi ne zaman açıklanacak?

14:01, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:01, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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TCDD işçi alımı kura çekimi ne zaman? Devlet Demiryolları kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi ne zaman açıklanacak?
Devlet Demir Yolları Sürekli İşçi Alımı İlanı Başvuruları

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere ilan edilen 166 sürekli işçi alımı sürecinde başvuru maratonu geride kaldı. İŞKUR e-Şube platformu üzerinden 21-26 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların sona ermesiyle birlikte, demiryollarında çalışma hayali kuran adayların gözü "TCDD 166 işçi alımı kura çekimi ne zaman ve nerede yapılacak, kura sonuçları ve asil/yedek isim listesi ne zaman ilan edilecek, kura sonrası belge teslimi nasıl olacak?" sorularının yanıtlarına çevrildi.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin daimi işçi alımında başvuru süreci sona yaklaşıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların gündeminde noter kurası olacak. İşe alım sürecinin bir sonraki aşamasını oluşturan kura çekiminin tarihleri de netleşti.


TCDD Taşımacılık AŞ’nin daimi işçi alımında başvuru süreci sona yaklaşıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından adayların gündeminde noter kurası olacak. İşe alım sürecinin bir sonraki aşamasını oluşturan kura çekiminin tarihleri de netleşti.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün 166 daimi işçi alımı için başvuruları 21 Ekim'de başlamıştı, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler İŞKUR kurasına çevrildi.


TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün 166 daimi işçi alımı için başvuruları 21 Ekim'de başlamıştı, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler İŞKUR kurasına çevrildi.

TCDD İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TCDD Taşımacılık personel alımı için noter kura çekimi 18 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, Ankara'daki TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünde noter huzurunda yapılacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?TCDD Taşımacılık personel alımı için noter kura çekimi 18 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, Ankara'daki TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünde noter huzurunda yapılacak.

TCDD kura sonucunda 166 kişilik kontenjana karşılık gelen asıl adaylar ile asıl aday sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecek. Kura tarihine ilişkin olası değişiklikler kurumun resmİ internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TCDD kura sonucunda 166 kişilik kontenjana karşılık gelen asıl adaylar ile asıl aday sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecek. Kura tarihine ilişkin olası değişiklikler kurumun resmİ internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TCDD PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Noter kurasının ardından asıl ve yedek aday listeleri, TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Kurada ismi çıkan adaylardan mezuniyet belgeleri ve görevin gerektirdiği sağlık raporları gibi evraklar istenilebilir. Özellikle tren teşkil işçisi kadrosunda görev alacak kişilerin, A Grubu Emniyet Kritik Görevlerde Çalışır ibareli sağlık raporuna sahip olması gerekiyor. Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen veya ilan şartlarını karşılamadığı belirlenen adayların yerine yedek listedeki kişiler çağrılabilecek. Adaylar kura sonuçlarını ve evrak teslimine ilişkin duyuruları https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinden takip edebilecek.


TCDD HANGİ MESLEKLERDEN/KADROLARDAN İŞÇİ ALINACAK?

Kurum, 166 kişilik kontenjanı operasyonel ihtiyaçlarına göre farklı meslek dallarına bölüştürmüştür. En fazla istihdam sağlanacak kadrolar şunlardır:

Lokomotif ve Vagon Tamirciliği (Mekaniker)

Elektrikçi (Genel)

Motor ve Makine Teknisyeni

Tren Teşkil İşçisi

Elektronik İşçisi

Kaynakçı ve Tesviyeci



TCDD PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?Noter kurasının ardından asıl ve yedek aday listeleri, TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Kurada ismi çıkan adaylardan mezuniyet belgeleri ve görevin gerektirdiği sağlık raporları gibi evraklar istenilebilir. Özellikle tren teşkil işçisi kadrosunda görev alacak kişilerin, A Grubu Emniyet Kritik Görevlerde Çalışır ibareli sağlık raporuna sahip olması gerekiyor. Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen veya ilan şartlarını karşılamadığı belirlenen adayların yerine yedek listedeki kişiler çağrılabilecek. Adaylar kura sonuçlarını ve evrak teslimine ilişkin duyuruları https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinden takip edebilecek.TCDD HANGİ MESLEKLERDEN/KADROLARDAN İŞÇİ ALINACAK?Kurum, 166 kişilik kontenjanı operasyonel ihtiyaçlarına göre farklı meslek dallarına bölüştürmüştür. En fazla istihdam sağlanacak kadrolar şunlardır:Lokomotif ve Vagon Tamirciliği (Mekaniker)Elektrikçi (Genel)Motor ve Makine TeknisyeniTren Teşkil İşçisiElektronik İşçisiKaynakçı ve Tesviyeci
Başlıklar :TCDDTCDD işçi alımıTCDD işçi alımı kadro dağılımı
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