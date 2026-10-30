LGS 2027 SINAV TAKVİMİ! LGS 2027 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile LGS sınavı bu sene hangi tarihte yapılacak?

2027 LGS sınav tarihi açıklandı ve liseye geçiş sürecinde merkezi sınava katılacak 8'inci sınıf öğrencileri için önemli bir aşama geride kaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacağı duyuruldu. Sınav tarihinin kesinleşmesiyle birlikte öğrenciler, hazırlık sürecini yeni takvime göre planlamaya başladı. Özellikle sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen adaylar, önlerindeki süreyi nasıl değerlendireceklerini ve hangi tarihlerde başvuru yapacaklarını araştırıyor. Veliler de çocuklarının sınav hazırlıklarını düzenlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak yeni duyuruları takip ediyor. Sınavın yapılacağı gün belli olurken başvuru tarihleri, oturum saatleri ve sınav uygulamasına ilişkin diğer ayrıntılar da merak konusu oldu. Peki, 2027 LGS ne zaman yapılacak? Sınav başvuruları hangi tarihte başlayacak? LGS kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte öğrencilerin merak ettiği tüm detaylar…