LGS 2027 SINAV TAKVİMİ! LGS 2027 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ile LGS sınavı bu sene hangi tarihte yapılacak?
LGS 2027 sınav tarihi, liseye geçiş sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği konular arasında yer alıyordu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS merkezi sınavı, 13 Haziran 2027 Pazar günü düzenlenecek. Böylece sınava hazırlanan öğrenciler için önemli bir tarih netleşirken, çalışma programlarının da belirlenen takvime göre şekillenmesi bekleniyor. Sınav tarihinin açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını, sınavın oturum saatlerini ve diğer uygulama ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki, 2027 LGS sınavı hangi gün yapılacak? Başvurular ne zaman alınacak? Sınav giriş belgeleri ve diğer detaylar ne zaman belli olacak? İşte 2027 LGS takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
2027 LGS sınav tarihi açıklandı ve liseye geçiş sürecinde merkezi sınava katılacak 8'inci sınıf öğrencileri için önemli bir aşama geride kaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacağı duyuruldu. Sınav tarihinin kesinleşmesiyle birlikte öğrenciler, hazırlık sürecini yeni takvime göre planlamaya başladı. Özellikle sınavla öğrenci alan liselere yerleşmek isteyen adaylar, önlerindeki süreyi nasıl değerlendireceklerini ve hangi tarihlerde başvuru yapacaklarını araştırıyor. Veliler de çocuklarının sınav hazırlıklarını düzenlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak yeni duyuruları takip ediyor. Sınavın yapılacağı gün belli olurken başvuru tarihleri, oturum saatleri ve sınav uygulamasına ilişkin diğer ayrıntılar da merak konusu oldu. Peki, 2027 LGS ne zaman yapılacak? Sınav başvuruları hangi tarihte başlayacak? LGS kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte öğrencilerin merak ettiği tüm detaylar…
LGS 2027 SINAV TARİHİ AÇIKLANDI
2026-2027 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı. Yayımlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"ın tarihi açıklandı.
13 HAZİRAN'DA YAPILACAK
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.