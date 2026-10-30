Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti: İşte istifa dilekçesinde yer alan ifadeler
13:36, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:53, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti
Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmanın ardından YENİ Parti'den istifa etti. TBMM'ye istifa dilekçesi veren Sarıgül, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla da duyurdu.
İstanbul’da “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yapan Mustafa Sarıgül, soruşturma sonuçlanana kadar YENİ Parti üyeliğinin askıya alınması için partisinin yetkili organlarına başvuracağını bildirmişti.
Mustafa Sarıgül YENİ Parti'den istifa etti
Mustafa Sarıgül, istifa dilekçesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına... 28 EKim 2026 tarihi itibariyle YENİ Parti Grubu üyeliğimden istifa ediyorum. Bilgilerinize saygılarımla arz ederim"
TBMM'ye istifa dilekçesi veren Sarıgül, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla da duyurdu.
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