Külliye'de kritik kabul: Erdoğan, Berdimuhammedov'la görüştü
13:51, 30/10/2026, Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı için Ankara'ya gelen Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi dolayısıyla Ankara'da diplomasi trafiği hareketlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Türkiye'de bulunan mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
İki lider, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel iş birliği imkanlarını ele aldı.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda önemli mesajlar: Türk ailesinde ayrılığa yer yok