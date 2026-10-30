Külliye'de kritik kabul: Erdoğan, Berdimuhammedov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda önemli mesajlar: Türk ailesinde ayrılığa yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, "Toplantımızın temasını 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' olarak belirledik. Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devralıyoruz. Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz" açıklamasında bulundu. Ayrıca Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı. Konuk devlet başkanları ve yetkililerinin de hitabı sonrası TDT Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi ortak bildirisi imzalandı.