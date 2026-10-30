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Sarıgül soruşturmasında 11 kişiye gözaltı kararı

Sarıgül soruşturmasında 11 kişiye gözaltı kararı

10:02, 30/10/2026, Cuma
AA
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Sarıgül soruşturmasında 11 kişiye gözaltı kararı
Mustafa Sarıgül

Mustafa Sarıgül hakkındaki kara para aklama soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u yakalanırken, 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Şişli eski Belediye Başkanı ve Yeni Parti Erzincan Milletvekili
Mustafa Sarıgül
hakkında yürütülen 'kara para' aklama soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

8 şüpheli adliyede: 2 şüpheli aranıyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, bu soruşturmada Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer alıyor. Ayrıca firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

10 kişi daha gözaltında

Sarıgül hakkında yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmada 22 şüpheli tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

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