Sarıgül soruşturmasında 11 kişiye gözaltı kararı
Mustafa Sarıgül hakkındaki kara para aklama soruşturmasında 11 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u yakalanırken, 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
8 şüpheli adliyede: 2 şüpheli aranıyor
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan, bu soruşturmada Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer alıyor. Ayrıca firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
10 kişi daha gözaltında
Sarıgül hakkında yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’unun gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturmada 22 şüpheli tutuklanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirileceği ve soruşturma işlemlerinin devam edeceği açıklanmıştı.
Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.