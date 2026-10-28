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Yeni Parti'de işler karıştı: Adaylık için acil 'Zoom zirvesi' ve 'sessizlik' talimatı

Yeni Parti'de işler karıştı: Adaylık için acil 'Zoom zirvesi' ve 'sessizlik' talimatı

20:47, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 20:50, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Parti'de işler karıştı: Adaylık için acil 'Zoom zirvesi' ve 'sessizlik' talimatı
Yeni Parti'de adaylık krizi Zoom'a taşındı, gizli toplantının PM dışına da gönderildiği ortaya çıktı.

Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının parti yönetiminde hareketliliğe neden olduğu öne sürüldü. Parti Meclisi (PM) üyelerinin adaylık sürecine ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından Özgür Özel'in yönettiği belirtilen acil Zoom toplantısında, tartışmaların büyütülmemesi ve parti mensuplarının sessiz kalması gerektiğinin vurgulandığı iddia edildi.

Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmaların ardından parti yönetiminin süreci kontrol altında tutmak amacıyla harekete geçtiği ileri sürüldü.

PM üyelerinin adaylık tartışmalarıyla ilgili haberlerin gündeme gelmesi üzerine
Özgür Özel'in başkanlığında acil bir Zoom toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

İŞLER KARIŞTI: 'SESSİZLİK' TALİMATI

Toplantıda,
adaylık sürecine ilişkin parti mensuplarının kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınması ve tartışmaların daha fazla büyümesine izin verilmemesi
gerektiğinin ifade edildiği öne sürüldü.

Görüşmede, Özel'in adaylığına karşı çıkan parti içindeki isimlerin de değerlendirildiği ve sürecin sakin bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildiği iddia edildi.

SARIGÜL TARTIŞMASI DA GÜNDEMDE

Toplantıda Mustafa Sarıgül üzerinden yaşanan tartışmaların partiye zarar verdiği yönündeki değerlendirmelerin de gündeme geldiği ileri sürüldü.

Parti içinde yeni bir krizin önüne geçilmesi amacıyla sürecin dikkatli yönetilmesi ve gerekli çalışmaların yürütülmesi yönünde talimatlar verildiği iddia edildi.

ZOOM TOPLANTISININ GİZLİLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yeni Parti'de daha önce yapılan Zoom toplantılarının kamuoyuna yansıması ve sosyal medyada tartışma konusu olması da yeniden gündeme geldi.

Son toplantının bağlantı adresi ve şifresinin, PM üyelerinin yanı sıra bazı başka isimlere de e-posta yoluyla gönderildiğinin öğrenildiği öne sürüldü.

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Başlıklar :Özgür ÖzelYeni PartiParti MeclisiZoom
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