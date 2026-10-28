Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu: Külliyede dev Cumhuriyet resepsiyonu

Program dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni gerçekleştirilecek ve Caparov da bir konuşma yapacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk dünyasının prestijli simgelerinden Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü bu yılki sahibine takdim edilecek.