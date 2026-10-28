Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim programı belli oldu: Külliyede dev Cumhuriyet resepsiyonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında yoğun bir program icra edecek. Anıtkabir ziyareti ve Beştepe Millet Ormanı açılışıyla başlayacak gün, Türk dünyası liderlerinin katıldığı resmi akşam yemeği, nişan tevcihi ve Kıraç ile Dimash Qudaibergen konserleriyle devam edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, atlı dans gösterilerinin de yer alacağı Beştepe Millet Ormanı Açılış Töreni'ne katılım sağlayacak.
TÜRK DÜNYASI LİDERLERİ KÜLLİYE'DE BULUŞUYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki açılışın ardından konuk TDT devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek resmi akşam yemeğinde ev sahipliği yapacak. Salon girişinde tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler ve bayraklar yer alırken, davetliler Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından karşılanacak. Salona girişte ise Muhafız Alayı Bandosu marşlar çalacak.
- Program dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni gerçekleştirilecek ve Caparov da bir konuşma yapacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türk dünyasının prestijli simgelerinden Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü bu yılki sahibine takdim edilecek.
GÖRKEMLİ KAPANIŞ
Resmi akşam yemeği, kültür ve sanat gösterileriyle unutulmaz bir şölene dönüşecek.
Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ortak konserinin ardından TÜRKSOY dans ekibi sahne alacak.
Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Kıraç ile Kazakistanlı dünyaca ünlü müzisyen Dimash Qudaibergen davetlilere müzik ziyafeti sunacak.