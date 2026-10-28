Sabiha Gökçen Havalimanı kulesi kırmızı beyaza bürünecek
15:07, 28/10/2026, Çarşamba
DHA
Gökyüzüne yükselen bu özel ışıklandırma; havalimanını kullanan binlerce yolcudan çevre güzergahlara kadar geniş bir alandan net bir şekilde izlenebilecek.
Cumhuriyetin ilanının 103’ncü yıl dönümü nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi kırmızı-beyaz renklerle bürünecek.
Sabiha Gökçen Havalimanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gökyüzüne taşıyor. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ bünyesinde yürütülen bu özel çalışma kapsamında kule, bayram boyunca kırmızı beyaz renklere bürünecek. Gökyüzüne yükselen bu özel ışıklandırma; havalimanını kullanan binlerce yolcudan çevre güzergahlara kadar geniş bir alandan net bir şekilde izlenebilecek.
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