İstanbul'da şaşırtan manzara: Trafik yoğunluğu yüzde 29'a düştü
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla yollar büyük ölçüde boş kaldı. Normal günlerde kilitlenen ana arterlerde trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçülürken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik verilerine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması kentteki trafik manzarasını tamamen değiştirdi. Mega kentin en işlek güzergahları sakin bir görünüme büründü.
D-100 VE TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK RAHAT BİR NEFES ALDI
Her gün milyonlarca aracın kullandığı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde trafik akışı oldukça akıcı seyretti.
İstanbulluların tatili değerlendirmesi ve resmi tatil dolayısıyla trafik yoğunluğu asgari seviyelere geriledi.
AVRUPA YAKASI YÜZDE 33, ANADOLU YAKASI YÜZDE 26
İBB CepTrafik sisteminin paylaştığı verilere göre, İstanbul genelindeki genel trafik yoğunluğu yüzde 29 seviyesinde ölçüldü. Bu oran Avrupa Yakası'nda yüzde 33, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 26 olarak istatistiklere yansıdı.
BOŞ KALAN YOLLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Trafiğin rahatlamasıyla birlikte İstanbul'un genellikle en yoğun noktaları dronlar ve hava kameraları aracılığıyla görüntülendi. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar, bayram tatilinin şehir içi ulaşımına yansıyan rahatlığını gözler önüne serdi.