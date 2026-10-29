İstanbul'da şaşırtan manzara: Trafik yoğunluğu yüzde 29'a düştü

29 Ekim’de İstanbul’un üç ilçesinde trafik düzenlemesi: Yollar kapanacak

İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle yarın Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir’de bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Kapanmaların saatleri ilçelere ve güzergâhlara göre değişirken sürücüler için alternatif yollar da belirlendi.